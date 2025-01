Internationaler Wettbewerb um Bayreuth-Stipendium und Richard-Wagner-Nachwuchspreis 2025

Bereits zum vierten Mal veranstalten die Oper Leipzig und der Richard-Wagner-Verband Leipzig gemeinsam den Internationalen Wettbewerb um Bayreuth-Stipendium und Richard-Wagner-Nachwuchspreis 2025. Insgesamt sind 83 Bewerbungen von jungen Künstlerinnen und Künstlern aus 24 Ländern eingegangen, unter ihnen 72 Sängerinnen und Sänger, 8 Dirigenten/Korrepetitoren und 3 Instrumentalisten – Violine, Althorn, Saxophon. Davon wurden 16 für das Finale des Wettbewerbs ausgewählt, das am 16. und 17. Januar 2025 von 10 bis 13 Uhr im Konzertfoyer des Opernhauses öffentlich vor Jury und Publikum stattfindet. Die Teilnehmenden stammen aus Südkorea, Rumänien, China, Lettland, Finnland und Deutschland. Die drei Besten erhalten jeweils ein Bayreuth-Stipendium und einen Richard-Wagner-Nachwuchspreis, der mit 2000 Euro (1. Preis), 1000 Euro (2. Preis) und 800 Euro (3. Preis) dotiert ist.Am 13. Februar 2025, dem 142. Todestag Richard Wagners, findet um 18 Uhr das Preisträgerkonzert im Konzertfoyer des Opernhauses statt. Anschließend lädt Opernintendant Tobias Wolff zusammen mit Jurykollegen und Preisträgern zu der »Ansprechbar« ins Operncafé ein.Seinen Abschluss und Höhepunkt findet der Internationale Wettbewerb mit der Stipendienwoche der Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth. In ihrer Stipendienwoche absolvieren die jungen Künstlerinnen und Künstler ein anspruchsvolles Programm, vom Empfang des Oberbürgermeisters über eine informative Stadtführung, den Besuch des Richard-Wagner-, Franz Liszt- und Jean-Paul-Museums, des Festspielhauses bis zum Besuch von drei Opern Richard Wagners. Vor dem Wagner-Denkmal erhalten sie vom Verbandsvorsitzenden Prof. Dr. Helmut Loos und den Stipendiatenbeauftragten des Verbandes Klaus-Michael Weinmann und Torsten Reh ihre Urkunden.In diesem Jahr steht erstmals die Professorin für Gesang an der Hochschule für Musik Karlsruhe Christiane Libor an der Spitze der sechsköpfigen Jury, die das Publikum der Oper Leipzig u. a. schon als Ada in Wagners »Feen« und Brünnhilde in »Siegfried« faszinierte. Die Jury ist weiterhin hochkarätig besetzt mit Prof. Rolf-Dieter Arens, Konzertpianist und Präsident der Kulturstiftung Leipzig, Peter Korfmacher, Ressortleiter Kultur der Leipziger Volkszeitung, Carolin Masur, Sängerin und Vorstandsmitglied des Richard-Wagner-Verbandes Leipzig, Prof. Berthold Schmid, Sänger und Dozent an der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig, sowie erstmalig Opernintendant Tobias Wolff.Prof. Dr. Helmut Loos, Vorstandsvorsitzender des Richard-Wagner-Verbandes Leipzig, begleitet das Prozedere. »Besonders freut mich das breitgefächerte internationale Interesse an dem Wettbewerb und das hohe Niveau der eingereichten Bewerbungen. Die Jury wird es schwer haben, aus den hochmotivierten Finalisten die drei Preisträger zu küren.«Der Richard-Wagner-Verband Leipzig e. V. geht auf den 1909 gegründeten Richard-Wagner-Verband deutscher Frauen zurück. Wesentliches Anliegen des Verbandes war die Unterstützung der von Richard-Wagner 1882 selbst ins Leben gerufenen Stipendienstiftung, die jungen Künstlern einen kostenlosen Zugang zu seinem Werk ermöglichen sollte. Mit fast 400 Mitgliedern zählt der Verband zu den weltweit 125 regionalen Verbänden, die dem Richard-Wagner-Verband International angehören. Eine vielgestaltige Vortragstätigkeit zum Werk Richard Wagners und seiner Persönlichkeit, Opernbesuche, Reisen und Exkursionen zu anderen Opernhäusern bestimmen das Vereinsleben. Seit 1994 finanziert der Richard-Wagner-Verband Leipzig gemeinsam mit Partnern und Sponsoren, aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden den kostenlosen Besuch der Bayreuther Festspiele von ausgewählten jungen Künstlern, wobei die Bayreuth-Stipendiaten und Nachwuchs-Preisträger seit 2020 durch einen europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb ermittelt werden.