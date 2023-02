Im Märzen des Prinzen

"Der Kleine Prinz" und seine Planetenreise bezaubern seit genau 80 Jahren weltweit Kinder und Erwachsene. Das Leipziger Ballett interpretiert gemeinsam mit dem puerto-ricanischen Choreographen und Faust-Preisträger Bryan Arias dieses zeitlose Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit neu. Auch Arias eigener Aufbruch in die ihm als Kind fremde Stadt New York wird sich im Tanz der Begegnungen spiegeln – zu Musik u.a. von Ralph Vaughan Williams, von Komponist und Labyrinthkünstler Helge Burggrabe sowie der ukrainischen Singer-Songwriterin Milana Zilnik, live gespielt vom Gewandhausorchester. Diefindet am 4. März 2023 im Opernhaus statt. Im Ausblick auf die nächste Opernpremiere, Georg Friedrich Händels »Giulio Cesare« in Kooperation mit Paris, Montpellier und Toulouse, locken im März bereits eine Matinée (12.3.) und eine Kostprobe (28.3.) zu ersten Klängen und Eindrücken.Oper und Musikalische Komödie arbeiten parallel an gleich vier Wiederaufnahmen: Wieder im Spielplan der Oper Leipzig stehen ab 4.3. das Musical "Der Graf von Monte Christo" nach dem gleichnamigen Abenteuerroman von Alexandre Dumas, ab 11.3. Donizettis "Liebestrank" mit der berührenden Klage des Nemorino »Una furtiva lagrima«, ab 15.3. "Schneewittchen" und ab 18.4. "Hape Kerkelings Kein Pardon – Das Musical". Die inklusive Vermittlung 360° der Oper Leipzig lädt bei einer Aufführung der beliebten Kinderoper "Schneewittchen" am 19. März auch erstmalig zu einerein, in der ein aus allen denkbaren Gründen geräuschvolles Publikum herzlich willkommen ist und sich wohlfühlen soll. Dermit starken Köpfen und Ideen findet am selben Tag um 18:15 Uhr statt, ungewöhnlicher Startpunkt ist ab 17:30 Uhr der Bühneneingang des Opernhauses in der Goethestraße. Die nächstemit Tastparcours für Menschen mit Sehbehinderung begleitet am 12.3. "Anatevka" in der Musikalischen Komödie.Alle Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.