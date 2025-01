Ein Ort für die Kreation. Das ist das Leipziger Ballett unter der neuen Leitung von Rémy Fichet. Der Doppelabend »Humans« schafft den Raum für Kreativität und abstrakte Erzählweisen in der Kunstform Tanz. Es entsteht ein 2-teiliger Ballettabend von Sofia Nappi und Louis Stiens zu Werken von von Clara Schumann, Henry Purcell, Franz Schubert, Werner Egk u. a. – das Gewandhausorchester spielt unter der Leitung von der Ersten Kapellmeisterin der Oper, Yura Yang.Louis Stiens, geboren in München und zuletzt Tänzer am Stuttgarter Ballett, erforscht in seiner Arbeit nicht nur, wie sich Tanz in Körpern festsetzt und welche Auswirkungen das auf seine persönliche choreographische Sprache entwickelt, sondern setzt sich auch mit der Geschichte des Leipziger Balletts sowie mit der Arbeit der Company in der DDR auseinander und schafft so Anknüpfungspunkte an Schuberts »Unvollendete« Symphonie.Sofia Nappis Bewegungssprache spielt mit den Grenzbereichen, die zwischen Ballett, zeitgenössischem Tanz und Performance gezogen werden können. Zu Musik von von Clara Schumann und Henry Purcell beschäftigt sie sich mit den Verschränkungen von Barock und Moderne und den Ideen von Weiblichkeiten in unterschiedlichen Zeiten. Yura Yang (Premiere) / Samuel Emanuel

Premiere im Opernhaus | Sa. 01.02.2025 | 19:00So 09.02.2025 | 17:00Mi 12.02.2025 | 19:30Fr 28.02.2025 | 19:30sowie in März und Mai 2025Einführung jeweils 30 Min. vor Vorstellungsbeginn im Konzertfoyer des Opernhauses