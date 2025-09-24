Opel Mokka Electric „Coffee“: Entspannt fahren und genießen

1. Oktober: Mokka als stilvoller Begleiter zum „Internationalen Tag des Kaffees“

Genussvolle Pause: Frischer Kaffee aus zwei Kaffeemaschinen im Mokka-Heck

Rasant oder relaxt: Mit Mokka GSE und Mokka „Coffee“ bietet das stylishe Erfolgs-SUV für jeden Geschmack die passende Lösung

Gerade erst hat der neueauf der IAA Mobility in München seine aufsehenerregendegefeiert.bringt mit 207 kW (281 PS) und 200 km/h Spitze echtes Rallye-Feeling auf die Straße – ein kompromisslos zupackender Newcomer, der Motorsport-Fans und Auto-Enthusiasten schon bald im Alltag begeistern wird. Doch auch für jene, die auf Reisen eher die entspannten und genussvollen Momente schätzen, hat Opel die passende Lösung parat – ebenfalls in Gestalt des. Zum „Internationalen Welttag des Kaffees“, den Liebhaber des aromatischen Heißgetränks alljährlich am 1. Oktober feiern, präsentiert Opel den Mokka Electric „Coffee“. Die in jeder Hinsicht einzigartige Mokka-Variante macht Pausen auf der Urlaubsfahrt oder im normalen Alltagsstress angenehmer und geschmackvoller. Getreu dem Motto: Mokka fahren – und genießen!Der Opel Mokka Electric „Coffee“ ist das perfekte kompakte SUV für den anspruchsvollen Connaisseur von Espresso, Cappuccino und Co. Denn all diese Spezialitäten lassen sich problemlos zubereiten – egal, wo man mit dem Mokka-Unikat gerade unterwegs ist. Das Geheimnis verbirgt sich unter der stylishen Karosserie des unkonventionellen Blickfangs – das inschon von außen überaus geschmackvoll auftritt. Sobald die Heckklappe aufschwingt, schlagen die Herzen von Kaffeegenießern höher – denn anstelle von Koffern oder Einkaufstaschen zu transportieren, haben die Opel-Entwickler zwei Kaffeemaschinen eingebaut – eine für gemahlenen Kaffee und eine für Pads. Milchaufschäumer, Kaffeemühle, Kühlschrank und Co sind ebenfalls integriert, sodass Fahrer alles dabeihaben, was sie zur Zubereitung ihres perfekten Kaffees benötigen.Zwar kann der 115 kW (156 PS) starke Mokka Electric dank seines 54 kWh-Akkus bis zu 403 Kilometer (gemäß WLTP) am Stück zurücklegen, bevor er zum Energie-Aufladen eine kurze Pause einlegen muss – die dank der mitgeführten mobilen Kaffeestation noch kurzweiliger wird. Doch wer will schon so lange auf sein Lieblingsgetränk warten? Da bietet sich mit dem passenden Panorama auf längeren Touren auch zwischendurch ein genussvoller Stopp am Wegesrand an. Frisch gestärkt kann es dann weitergehen – mit 260 Newtonmeter sofort anliegendem Drehmoment.Ebenso fein wie die Kaffeespezialitäten ist auch dasdes Mokka. Bereits standardmäßig bietet der kompakte Bestseller ein 10 Zoll großes digitales Fahrerinfodisplay und einen ebenso großen Farb-Touchscreen. Dieser lässt sich wie beim Smartphone per Widgets ganz einfach bedienen – in Kombination mit dem optionalen Navigationssystem reicht alternativ ein „Hey Opel“, um die natürliche Spracherkennung zu nutzen. Karten-Updates werden over-the-air ins System geladen, das – wie beim „großen Bruder“– mitlernt und gemäß den Gewohnheiten des verlinkten Fahrerprofils Ziele und Zielführungen selbstständig vorschlägt. Und um die Orientierung in fremder Umgebung zu erleichtern sowie lange Fahrten – oder auch entspannte Pausen – unterhaltsamer zu gestalten, ist in Verbindung mit Connected Navigation die künstliche Intelligenz Chat GPTerhältlich.Bleibt ein kleiner Wermutstropfen: Während der Mokka Electric samt frischen Farben, topmodernem Infotainment und vielen Extras mehr für alle erhältlich ist, fährt die „Coffee“-Ausstattung mit Kaffeemaschinen leider als Einzelstück vor. Wer ein besonders kräftiges und mitreißendes Mokka-Feeling erleben möchte, greift dann doch lieber zum neuen Opel Mokka GSE. Denn im Gegensatz zum Mokka Electric „Coffee“ ist der hochdynamische Straßen-Sportler als schnellstes vollelektrisches Serienmodell von Opel