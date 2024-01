Opel Corsa 2023 meistverkaufter Kleinwagen in Deutschland

Jeder vierte neuzugelassene Opel Corsa fährt bereits batterie-elektrisch

Höchste Anzahl an Corsa-Neuzulassungen seit 2016

Derbleibt der beliebteste Kleinwagen in Deutschland: Der Corsa war 2023 nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) im dritten Jahr in Folge der Bestseller im B-Segment. Mit insgesamt 53.669 Neuzulassungen belegt der Kleinwagen aus Rüsselsheim die Spitzenposition in seinem Segment. Das ist ein Plus von rund sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies sind die meisten Corsa-Zulassungen seit sieben Jahren. Nach vorläufigen internen Zahlen war zudem gut jeder vierte neu zugelassene Corsa bereits ein rein batterie-elektrischer Opel Corsa Electric.Seit seiner Premiere im Jahr 1982 wurden weltweit weit mehr als 14,5 Millionen Exemplare des Corsa verkauft. Im vergangenen Jahr präsentierte Opel die Neuauflage des Bestsellers – mit dem charakteristischen Markengesicht Opel Vizor, intuitivem Cockpit-Design, neuem Intelli-Lux LEDMatrix Licht und zahlreichen weiteren Top-Technologien. Bei der-Leserwahlwurde der Corsa als „Beste Design-Neuheit des Jahres 2023“ in der Kategorie „Kleinwagen“ ausgezeichnet.„Unser Corsa führt weiterhin klar und nachhaltig das B-Segment an und bildet eine wichtige Säule unserer Pkw-Zulassungen in Deutschland. Das zeigt, dass wir unseren Kunden auch in Zeiten der Transformation mit dem Corsa und Corsa Electric das richtige Angebot machen. In diesem Jahr werden wir den Wandel zu einer reinen Elektromarke weiter konsequent vorantreiben. Wir werden im Jahresverlauf in jeder Baureihe mindestens ein batterie-elektrisches Modell anbieten. Auch den Crossland-Nachfolger und den neuen Grandland wird es dann rein elektrisch geben“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.