Neuer Opel Astra Electric und Opel Mokka Electric auf der ED 1000

18. Juni 2023: 1.000 Kilometer langer Elektro-Marathon durch die Alpen-Region

Am Start: Batterie-elektrische Opel-Bestseller zeigen lokal emissionsfreie Ausdauer

VIP on Tour: Schauspieler und Opel-Fan Tim Wilde im SUV-Bestseller Mokka Electric

Lokal emissionsfreier Fahrspaß mit Verantwortung – dafür stehen batterie-elektrische Fahrzeuge wie der neueund der Bestseller. Doch wie ausdauernd und alltagstauglich sind die Stromer, wenn sie extra-lange Strecken bewältigen sollen? Das stellen die beiden Opel-Modelle bei der diesjährigenunter Beweis. Der vom Electric Drive-Magazin veranstaltete eintägige Langstrecken-Marathon für Elektrofahrzeuge erstreckt sich über 1.000 Kilometer. Die Tour findet am kommenden Sonntag, 18. Juni, statt und führt dabei mitten durch die Alpen. Damit unterzieht sich der neue,noch vor dem Händlerstart seiner ersten großen Härteprüfung im Teilnehmerfeld. Und der Kundenliebling Mokka Electric zeigt ebenfalls, dass er vollelektrisch voll alltagstauglich für die Fahrt in den Urlaub ist. Am Lenkrad sitzt übrigens kein Geringerer als der Schauspieler und Opel-Fan Tim Wilde.Reichweite und Stromverbrauch – und damit eine vorausschauende, intelligente Fahrweise – stehen bei der Ausdauerfahrt im Fokus. Die ED 1000 zeigt damit, dass sich auch mit batterie-elektrischen Modellen 1.000 Kilometer an einem Tag mit kluger Navigation und Ladetaktik sowie der entsprechenden Ladeinfrastruktur gut meistern lassen. Die zurückzulegende Distanz ist den Veranstaltern und Teilnehmern aber nicht Herausforderung genug. Denn die jeweils im Zweier-Team zu bewältigende Strecke verläuft nicht nur durch relativ flaches Gelände – von München aus geht es für die Teams über Memmingen und Garmisch-Partenkirchen direkt über den Pass in die Tiroler Alpen. So haben die Elektrofahrzeuge auf ihrem weiteren Weg von Seefeld über Innsbruck und Salzburg in Richtung Linz etliche Höhenmeter zu bewältigen. Bei Passau überfahren die Teilnehmer dann wieder die Grenze zurück nach Bayern, um über Regensburg die Rückkehr zum Start- und Zielpunkt München anzupeilen.Der neue Opel Astra Electric und der Mokka Electric sind für diesen „Härtetest“ durch die Alpen gut aufgestellt. Steigt bei den Anstiegen naturgemäß der Verbrauch, können beide ihre Stärken bei den Bergabfahrten voll ausspielen. Dank regenerativem Bremssystem können sie hier wertvolle Energie bis zum nächsten Ladepunkt zurückgewinnen.Doch mit der 54 kWh-Batterie im erstmals elektrischen Astra lassen sich gemäß WLTPohne Ladestopp schon allein bis zu bis zu 418 Kilometer zurücklegen – und das angenehm leise und leichtfüßig. Denn der neue Astra Electric hat einen großen Vorteil, um die Leistung auf die Straße zu bringen: Er wiegt nur 1.679 Kilogramm – rund 100 Kilogramm weniger als andere Wettbewerber seiner Klasse. Das macht sich beim Stromverbrauch von gerade einmal 14,8 kWh pro 100 Kilometer (nach WLTP) sowie bei jedem Tritt aufs Pedal und in jeder Kurve positiv bemerkbar. Dazu verspricht die Elektroversion des Kompaktklasse-Bestsellers mit einer Leistung von 115 kW/156 PS und kräftigen 270 Newtonmeter maximalem Drehmoment, die elektrotypisch direkt beim ersten Tipp aufs Gaspedal voll anliegen, viel Fahrspaß. Und wer es etwas flotter mag: Mit dem Astra Electric sind bis zu 170 km/h Spitze drin.Dass der Mokka Electric ebenfalls puren Fahrspaß verspricht, weiß Tim Wilde bereits. Der aus zahlreichen Film- und Serien-Hits bekannte Schauspieler ist schon viele Opel-Modelle gefahren: von seinem ersten Auto – einem Opel Ascona – bis hin zu den batterie-elektrischen Varianten vonund Mokka. Die Liebe zum lokal emissionsfreien SUV-Fahren teilt Wilde übrigens mit vielen anderen. Der Mokka hat sich europaweit zum Bestseller entwickelt; die vollelektrische Variante machte dabei im vergangenen Jahr bereits 29 Prozent – und in Deutschland sogar 43 Prozent – aller Mokka-Verkäufe aus. Denn wie der neue Astra Electric weiß auch der Mokka Electric zu überzeugen – mit 100 kW/136 PS, 260 Newtonmeter maximalem Drehmoment aus dem Stand und einer WLTP-Reichweitevon bis zu 338 Kilometer. Und wie beim Astra Electric lässt sich auch die Batterie des „Goldenen Lenkrad“-Titelträgers von 2021zügig an einer 100 kW-Gleichstrom-Säule in rund 30 Minuten per Schnellladung bis zu 80 Prozent wieder aufladen.