Nachhaltig und verantwortungsbewusst: Vegan mobil sein mit Opel

Breites Angebot: Veganes Interieur bei Opel-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen

Lokal-emissionsfrei: Ausstattungstrims vieler batterie-elektrischer Opel-Pkw rein vegan

Kommt bei Opel-Fans an: Erfolgsproduzent Moses Pelham unterstützt vegane Mobilität

Verantwortungsvolle Zukunft: Anteil veganer Ausstattungen nimmt kontinuierlich zu

Emotional, elektrisch, effizient und nachhaltig – so entwickelt Opel die individuelle Mobilität für die Zukunft weiter. Bereits heute hat die Marke mit dem Blitz 15 elektrifizierte Modelle im Portfolio. Schon im kommenden Jahr wird Opel in jeder Baureihe mindestens eine elektrische Variante anbieten. Und ab 2025 wird jedes neu eingeführte Opel-Modell ausschließlich batterie-elektrisch vorfahren. Die konsequente Elektrifizierung ist zentraler Bestandteil der Opel-Strategie für eine nachhaltige Mobilität – genauso wie das kontinuierlich wachsende Angebot an veganen Innenausstattungen in Opel-Fahrzeugen aller Klassen.Menschen, die eine vegane Lebensweise bevorzugen, finden heute nicht nur eine große Auswahl an entsprechenden Lebensmitteln oder Kleidung – sie können bei Opel auch aus „veganen“ Fahrzeugen wählen. Die Innenausstattungen vieler Pkw und leichter Nutzfahrzeuge mit dem Blitz bestehen bereits aus veganen Materialien. So ist das Interieur unterschiedlicher batterie-elektrischer Opel-Modelle ausschließlich vegan. Dazu zählen der neue, der seit wenigen Wochen auch vor Ort bei den Händlern erhältlich ist, und der, der im September auf der IAA Mobility in München Weltpremiere gefeiert hat, genauso wie der Kompaktklasse-Bestsellerund das Leichtkraftfahrzeug für Zwei, der. Das in den Fahrzeugen verwendete vegane synthetische Leder und die veganen Stoffe weisen dabei die gleiche hohe Qualitätsanmutung in Optik und Haptik wie bei den herkömmlichen Ausstattungsvarianten auf.„Ich freue mich sehr, dass so viele Opel-Modelle nun ganz und gar ohne tierische Produkte auskommen und halte diesen Schritt für zukunftsweisend“, sagt der Frankfurter Erfolgsproduzent und -rapper Moses Pelham. Der langjährige Opel-Fan Pelham ist selbst Veganer, setzt sich aktiv für den Tierschutz ein und hat vor kurzem sein „MOSES PELHAM REZEPTBUCH“, ein Kochbuch mit 57 einfachen, leckeren veganen Rezepten, veröffentlicht.Doch nicht nur vollelektrische Opel-Pkw fahren „vegan“ vor, auch die Einstiegstrims zahlreicher weiterer aktueller Modelle und Varianten verzichten auf alle Stoffe, die von Tieren stammen, darunter:Damit bietet Opel schon jetzt eine attraktive Auswahl an „veganen“ Fahrzeugen für Kunden, die auch in ihrer Mobilität auf einen „tierfreien“ und besonders nachhaltigen Lebensstil achten. Da der weltweite Markt für vegane Produkte weiter wachsen wird und Opel über das gesamte Angebot hinweg auf nachhaltige Mobilitätslösungen setzt, werden auch die neu eingeführten Modelle der Marke künftig die Bandbreite „veganer“ Modelle aus Rüsselsheim stetig erweitern.