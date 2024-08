Mehr Leistung und Komfort, weniger Verbrauch: Neuer Opel Movano setzt mit neuer Achtstufen-Automatik Standards

Hocheffizient: Verbrauch und Emissionen sinken mit neuer Automatik

Ideale Kombination: Getriebe auf hohes Drehmoment von Turbodiesel-Motoren ausgelegt

Wirtschaftliche Flottenunterstützung: Movano-Diesel mit neuer Achtstufen-Automatik ergänzen Angebot des batterie-elektrischen, lokal emissionsfreien Movano Electric

Der neuesetzt unter den leichten Nutzfahrzeugen im Flottengeschäft Standards: Dazu zählen nicht nur die unzähligen Konfigurationsmöglichkeiten, ein Ladevolumen von bis zu 17 m, eine Nutzlast bis zu 2 Tonnen und klassenführende neue Assistenzsysteme, die erstmals assistiertes Fahren auf Level 2 ermöglichen. Auch das völligfür die dieselgetriebenen Movano-Varianten gehört zu den technischen Highlights der jüngsten Movano-Generation. Damit bietet der „Große“ im Opel-Nutzfahrzeugportfolio in jeder Variante eine starke und zugleich höchst effiziente Leistung – als lokal emissionsfreiergenauso wie als verbrauchssparender Diesel.Die Wandlerautomatik mit acht Schaltstufen ist im neuen Movano wahlweise in Kombination mit dem 103 kW (140 PS) oder dem 132 kW (180 PS) starken 2,2‑Liter-Turbodiesel erhältlich. Dank der neukonstruierten Automatik lässt sich mit dem Movano so ein hocheffizienter Verbrauch von bis zu 8,2 Litern pro 100 Kilometer erreichen.Der hohe Wirkungsgrad und die damit verbundene signifikante Senkung von Verbrauch und CO-Emissionen haben mehrere Ursachen. So wurde das neue Achtstufen-Automatikgetriebe speziell auf ein hohes Drehmoment ausgelegt – beim 132 kW (180 PS)-Aggregat sind dies bis zu 450 Newtonmeter. Dank hydraulischer Steuerung werden kürzere Schaltzeiten möglich, was sich positiv sowohl in der Energieeffizienz als auch beim Fahrkomfort niederschlägt. Hinzu kamen aerodynamische Verbesserungen an der Karosserie des Movano, so dass das Fahrzeug windschlüpfiger wird. All diese Maßnahmen halfen dabei, den neuen Movano auch mit Dieselantrieb in Sachen Kraftstoffeffizienz und CO-Emissionen zu einem Spitzenspieler im Segment zu machen.Damit bietet Opel den Gewerbekunden einen für jedes Einsatzprofil passenden Antrieb – vom höchst effizienten Turbodiesel mit neuem verbrauchssparenden Achtstufen-Automatikgetriebe, das in diversen Fahrzeugkonfigurationen und -aufbauten erhältlich ist, bis zum leistungsstarken Movano Electric. Der batterie-elektrische Transporter mit dem Blitz fährt in der jüngsten Generation erstmals mit einem 200 kW (272 PS) starken Elektromotor und 410 Newtonmeter direkt anliegendem Drehmoment vor. Dank neuer 110 kWh-Batterie kann der neue Movano Electric nun bis zu 420 Kilometer gemäß WLTPohne Ladestopp zurücklegen – damit wird er auch auf langen Strecken zum verlässlichen „Arbeitstier“. Und als erster Opel verfügt er über die Möglichkeit, mit bis zu 150 kW Gleichstrom zu laden. An einer öffentlichen Schnellladestation benötigt er so gerade einmal 55 Minuten zum Laden auf 80 Prozent der Batteriekapazität.Und schließlich wird der große Opel künftig erstmals für alle, die weite Strecken lokal emissionsfrei zurücklegen wollen und besonders schnell „tanken“ müssen, auch als Movano HYDROGEN vorfahren. Das innovative Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeug wird rund 500 Kilometer Reichweite (WLTP) bieten und sich in nur etwa 5 Minutenmit Wasserstoff befüllen lassen.