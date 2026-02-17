Echter Hingucker: Sondermodell Opel Corsa YES mit Extra-Features

Farbenfrohes Statement: Sonderedition mit exklusiver YES-Lackierung Koral Orange und orangen Akzenten im Innenraum ab 24.340 Euro (UPE inkl. MwSt.)

Stylishe YES-Vorteile: Dach in Karbon Schwarz, 16-Zoll-BiColour-Leichtmetallräder, Digitalanzeigen und Lenkrad aus veganem Kunstleder

Freie Wahl: Batterie-elektrisch, als Hybrid oder mit effizientem Verbrenner

Erfolg in Serie: Corsa fünf Jahre in Folge Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen

der vergangenen fünf Jahre wird jetzt noch attraktiver: Opel spendiert der-Sonderedition eine neue außergewöhnliche Lackierung, die den Bestseller zum absoluten Blickfang machen wird, sowie weitere Extras als Standard. Ab sofort ist der Corsa YES im strahlenden Farbtonerhältlich. Hinzu kommen ein speziell darauf abgestimmtes Interieur sowie weitere hochwertige Serienbestandteile von Digitalanzeigen in jeder Antriebsvariante bis hin zum veganen Kunstlederlenkrad. Das Beste: Auch mit den Extra-Features und der neuen Metallic-Lackierung wird der Corsa YES keinen Cent teurer als bisher. Opel-Kunden können bereits ab 24.340 Euro in ihren eigenen Corsa YES einsteigen (alle Preise UPE inkl. MwSt.).„Unser Corsa ist ein echter Kundenliebling. Fünf Jahre in Folge an der Spitze der Zulassungscharts in seinem Segment sind dafür ein starker Beleg. Zu diesem Erfolg trägt nicht zuletzt bei, dass wir die Attraktivität des Corsa mit immer wieder frischen Ideen kontinuierlich steigern. Das beste Beispiel hierfür ist die neue exklusive YES-Sonderedition mit attraktiven Extras und der Eyecatcher-Farbe Koral Orange samt dazu passendem Außen- und Innendesign. Damit setzen Corsa-Fahrer ein echtes Statement“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.Mit der exklusiven Metallic-Lackierung Koral Orange ist der neue Corsa YES schon von weitem erkennbar. Den stylishen Auftritt unterstreichen das karbonschwarze Dach und 16-Zoll-Leichtmetallräder in schwarzem und silberfarbenem BiColour-Diamond-Design. Perfekt darauf abgestimmt, lädt auch der Innenraum mit dem schwarzen Sitzbezug „Banda“ in Premium-Lederoptik zum Wohlfühlen ein. Mit orangen Nähten und Streifen führt er das Farbthema der Karosserie fort. Gleiches gilt für weitere orange Akzente, die sich durch Türen und Instrumententräger ziehen, sowie den schwarzen Dachhimmel.Für Komfort mit Nachhaltigkeit steht auch das unten abgeflachte Lenkrad, das in der YES-Variante serienmäßig mit veganem Kunstleder bezogen ist. Beste Unterhaltung und Konnektivität bietet das Multimedia Infotainment-System samt 10 Zoll großem Touchscreen und 7-Zoll-Fahrinfodisplay. Anders als bisher sind hier ab sofort die Anzeigen jederzeit volldigital – unabhängig davon, ob sich Kunden für den Corsa YES als Benziner, Hybrid oder vollelektrischen und damit lokal-emissionsfreien Corsa Electric entscheiden.Wer seinen Corsa YES weiter aufwerten will, kann für 150 Euro das Komfort-Paket mit elektrischer Parkbremse (Serie bei Corsa Electric YES), Mittelarmlehne mit Ablagefach und zwei Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung wählen. Oder man greift ab 700 Euro zum neuen Tech-Paket YES. Hier sorgen Merkmale wie die 130-Grad-Rückfahrkamera, der Parkpilot für Front und Heck, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, das schlüssellose Startsystem „Keyless Start“ und vieles mehr für ein noch entspannteres Fahrvergnügen. Und für alle, die ihren Corsa YES lieber etwas dezenter, aber genauso charaktervoll gestalten wollen: Neben Koral Orange hat Opel für nur 700 Euro Aufpreis auch Eukalyptus Grün als zweite YES-exklusive Lackierung im Angebot – inklusive der darauf abgestimmten Innenraum- und Sitzbezuggestaltung.