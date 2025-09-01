Kontakt
Ausgezeichnet: Omas for Future sind Vorbild für Nachhaltigkeit

„Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Deutsche UNESCO-Kommission verliehen

Am 28. August 2025 verliehen das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Deutsche UNESCO-Kommission die „Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Frau Dr. Andrea Ruyter-Petznek, Leiterin des Referats Bildung in Regionen, Bildung für nachhaltige Entwicklung im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ), und Herr Dr. Roman Luckscheiter, Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission, ehrten 41 Initiativen für ihr herausragendes Engagement.

Die ausgezeichneten Initiativen überzeugen durch innovative Bildungsansätze, die Menschen dazu befähigen, eine nachhaltige und verantwortungsvolle Zukunft aktiv mitzugestalten. Auch die Omas for Future begeisterten die Jury mit ihrem eindrucksvollen Einsatz für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Erfahren Sie mehr über die Omas for Future auf der BNE-Akteurskarte: https://www.unesco.de/...

Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem UNESCO-Preis für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie erfüllt uns mit Stolz und bestärkt uns in unserem Engagement. Cordula Weimann, Gründerin der Omas for Future: „Wir, die Frauen der Generation 50+, gestalten die Zukunft und nehmen die Enkelgeneration mit – aus Liebe zum Leben, zur Erde und unseren Kindern und Enkeln. Diese Anerkennung zeigt uns, dass unser Weg richtig ist und gibt uns Rückenwind, noch mehr Menschen für eine lebenswerte Zukunft zu begeistern."

Mit dem Rückenwind dieser Auszeichnung geht es direkt weiter ins nächste Projekt: Zum bundesweiten Vorlesetag am 21. November nehmen wir 50.000 Kinder mit in die Zukunft und lesen an über 100 Orten in ganz Deutschland aus unserem neuen Vorlesebuch "Oma, erzähl mir von der Zukunft". Alle Menschen der Generation 50+ sind herzlich eingeladen sich an der Aktion zu beteiligen. Anmeldung unter omasforfuture.de/vorlesetag.

Omas for Future

Wir gehören zur Generation 50 plus, wie 58 Prozent der Wählerschaft. In unseren rund 100 Regionalgruppen setzen wir Omas for Future uns mit Herz, Verstand und Lebenserfahrung für eine glücklichere und nachhaltige Zukunft ein. Eine Zukunft, in der die Menschen gesünder, zufriedener und in Gemeinschaft miteinander leben. Dabei sind wir Teil der Klima-Allianz und werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima gefördert.

Städten und Gemeinden, wo die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen, sind schon jetzt nachhaltiger. Wo Menschen mehr Gemeinschaft erleben, mehr Grün, mehr Lebensqualität. Auch bei uns kann es so werden und wir gestalten das mit. Komm mit nach morgen!

Wir zeigen, wie eine lebenswertere, gesündere und glücklichere Zukunft aussieht – hier und jetzt. In unserem Leben haben wir reichlich Wissen und weitreichende Kompetenzen erworben. Diese Lebenserfahrung möchten wir nun einbringen. Denn ohne unsere Generation ist ein gesellschaftlicher und politischer Wandel nicht möglich.

