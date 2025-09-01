Ausgezeichnet: Omas for Future sind Vorbild für Nachhaltigkeit
„Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Deutsche UNESCO-Kommission verliehen
Die ausgezeichneten Initiativen überzeugen durch innovative Bildungsansätze, die Menschen dazu befähigen, eine nachhaltige und verantwortungsvolle Zukunft aktiv mitzugestalten. Auch die Omas for Future begeisterten die Jury mit ihrem eindrucksvollen Einsatz für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Erfahren Sie mehr über die Omas for Future auf der BNE-Akteurskarte: https://www.unesco.de/....
Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem UNESCO-Preis für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie erfüllt uns mit Stolz und bestärkt uns in unserem Engagement. Cordula Weimann, Gründerin der Omas for Future: „Wir, die Frauen der Generation 50+, gestalten die Zukunft und nehmen die Enkelgeneration mit – aus Liebe zum Leben, zur Erde und unseren Kindern und Enkeln. Diese Anerkennung zeigt uns, dass unser Weg richtig ist und gibt uns Rückenwind, noch mehr Menschen für eine lebenswerte Zukunft zu begeistern."
Mit dem Rückenwind dieser Auszeichnung geht es direkt weiter ins nächste Projekt: Zum bundesweiten Vorlesetag am 21. November nehmen wir 50.000 Kinder mit in die Zukunft und lesen an über 100 Orten in ganz Deutschland aus unserem neuen Vorlesebuch "Oma, erzähl mir von der Zukunft". Alle Menschen der Generation 50+ sind herzlich eingeladen sich an der Aktion zu beteiligen. Anmeldung unter omasforfuture.de/vorlesetag.