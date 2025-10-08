Aktionsreicher Herbst: Omas For Future laden ein zum Mitmachen bei gleich zwei bundesweiten Aktionen

Omas for Future

Wir gehören zur Generation 50 plus, wie 58 Prozent der Wählerschaft. In unseren rund 100 Regionalgruppen setzen wir Omas for Future uns mit Herz, Verstand und Lebenserfahrung für eine glücklichere und nachhaltige Zukunft ein. Eine Zukunft, in der die Menschen gesünder, zufriedener und in Gemeinschaft miteinander leben. Dabei sind wir Teil der Klima-Allianz und werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima gefördert.



Städten und Gemeinden, wo die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen, sind schon jetzt nachhaltiger. Wo Menschen mehr Gemeinschaft erleben, mehr Grün, mehr Lebensqualität.

Auch bei uns kann es so werden und wir gestalten das mit. Komm mit nach morgen!



Wir zeigen, wie eine lebenswertere, gesündere und glücklichere Zukunft aussieht – hier und jetzt. In unserem Leben haben wir reichlich Wissen und weitreichende Kompetenzen erworben. Diese Lebenserfahrung möchten wir nun einbringen. Denn ohne unsere Generation ist ein gesellschaftlicher und politischer Wandel nicht möglich.

