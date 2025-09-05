Veranstaltung: Hallo Grünkohl 2025

Datum: 2. November 2025 von 12 bis 18 Uhr

Ort: Rathausmarkt Oldenburg

Eintritt: frei

Website mit Infos zum Rahmenprogramm und allen Ausstellenden: www.kohltourhauptstadt.de/saisonstart

Wenn im November der Duft von Grünkohl durch die Straßen zieht und sich Menschen am Oldenburger Rathausmarkt zum gemeinsamen Genuss versammeln, beginnt mit „Hallo Grünkohl“ die neue Kohlsaison im Nordwesten. Das stimmungsvolle Event markiert alljährlich den offiziellen Auftakt der norddeutschen Grünkohltradition und lädt Gäste aus nah und fern ein, das Kultgericht gemeinsam zu feiern.Am 2. November 2025 wird die Oldenburger Innenstadt zur Bühne für norddeutsche Lebensfreude, kulinarische Traditionen und moderne Genusskultur. Besucherinnen und Besucher können das Kultgemüse in allen Variationen probieren und dabei den regionalen Charakter erleben. Ob klassisch mit Pinkel und Kassler oder kreativ von regionalen Kochprofis interpretiert – der Grünkohl steht im Mittelpunkt eines vielfältigen Programms, das weit über Kulinarik hinausgeht.„Hallo Grünkohl“ ist mehr als ein Food-Festival – es ist ein kultureller Höhepunkt, der Musik, Mitmachaktionen, regionale Spezialitäten und norddeutsche Geselligkeit vereint. Geboten werden Matrosenbeats und Shantybrass der Band mahoin, regionale Köstlichkeiten, ein Grünkohl-Bingo mit Gewinnchance – und viele Gelegenheiten, Oldenburgs herzliche Gastfreundschaft zu erleben. Ein Muss für alle, die das Authentische lieben – und dabei urbanes Flair und kreative Vielfalt in Oldenburg erleben möchten. In Kombination mit Stadtführungen, Museumsbesuchen und einem verkaufsoffenen Sonntag in der Oldenburger Innenstadt ist „Hallo Grünkohl“ der ideale Einstieg in die kalte Jahreszeit.