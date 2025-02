Online-Bio-Weinprobe & Bio-Käse-Tasting unter dem Motto "Italienische Genussreise"

Stellen Sie sich vor: Edler Wein trifft auf feinsten Käse, eine Begegnung, die Gaumen und Seele gleichermaßen berührt. Bei unserer italienischen Genussreise laden wir Sie ein, in die faszinierende Welt italienischer Aromen einzutauchen –Genießen Sie in vertrauter Runde mit Freunden, Familie oder Kollegen eine exklusive Auswahl an erlesenenund fein abgestimmten, die für wahre Geschmacksexplosionen sorgen. Ihr Verkostungspaket, randvoll mit handverlesenen Delikatessen, wird rechtzeitig zu Ihnen nach Hause geliefert und reicht für 4–6 Personen.Während Sie die Aromen auf der Zunge tanzen lassen, öffnen sich Ihnen die Geschichten hinter diesen kulinarischen Schätzen: die Hingabe der Produzenten, die Traditionen der Herstellung und die Liebe, die in jedem Stück Käse und jedem Tropfen Wein steckt.Ein Highlight des Abends ist die Verkostung des LA BELLE Malvasia Terre di Chieti IGP 2023 Lunaria , ein Bio-Wein, der mit seiner sinnlichen Mischung aus Litschi, Quitte und einem Hauch von Honig verführt. Dazu gesellt sich der ÖMA Taleggio La Cascina DOP Bio , ein cremiger italienischer Weichkäse mit einem fein-würzigen Aroma. Die Symbiose aus der fruchtigen Eleganz des Malvasia und der zart schmelzenden Intensität des Taleggio verspricht ein harmonisches Erlebnis, das den Gaumen streichelt und die Sinne umhüllt.„Das Online-Event war für uns ein echtes Highlight! Zu Hause gemütlich sitzen und dabei so viel über Geschmack, Aromen und die Herkunft der Produkte lernen – es war wie eine kleine Reise durch Italien.“, erzählt eine begeisterte Teilnehmerin.Während der Verkostung haben Sie die Möglichkeit, live mit den Referenten zu sprechen, oder im Chat Fragen zu stellen. Es entsteht eine warme, gesellige Atmosphäre – während die Aromen des Weins und Käses ihren Zauber entfalten, entwickeln sich Gespräche, die die Freude am Genuss vertiefen.Gönnen Sie sich ameine Auszeit vom Alltag und erleben Sie einen Abend voller sinnlicher Entdeckungen und herzlicher Momente. Die Plätze sind begrenzt, daher sichern Sie sich Ihre Teilnahme bis spätestens