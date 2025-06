ÖMA bei der BNN-Mitgliederversammlung: Austausch und Impulse für eine nachhaltige Bio-Zukunft

Der Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V. (BNN) ist mit seinen rund 160 Mitgliedsunternehmen ein starkes Netzwerk der Bio-Wirtschaft, in dem sowohl Hersteller*innen und Großhändler*innen sowie auch selbstständige und filialisierte Einzelhändler*innen vereint sind.Mitte Mai kamen die BNN-Mitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung zusammen – darunter auch wir, die ÖMA Beer GmbH . Im Mittelpunkt standen aktuelle Branchenthemen, der persönliche Austausch sowie neue Impulse und Denkanstöße für die Zukunft.Für uns bei ÖMA sind diese Treffen besonders wertvoll: Sie ermöglichen es uns, am Puls der Branche zu bleiben, unser Netzwerk zu pflegen und aktiv Ideen und Erfahrungen im Sinne der Nachhaltigkeit in den Verband einzubringen.