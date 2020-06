Käse-Webinare mit Tasting

Käse ist ein spannendes und sensibles Produkt und verlangt fachkundige Behandlung zur Vermeidung von Qualitätsverlusten sowie umfangreiches Wissen für eine fundierte Kundenberatung. Aufgrund der aktuell gebotenen Vorsicht ist die Ausrichtung eines Weiterbildungs-Seminars zur Aneignung dieses Wissens jedoch nicht immer möglich. Diese Umstände haben ÖMA dazu bewogen, ihre Fortbildungen in Form von Webinaren anzubieten.Unter dem Motto "ONLINE lernen – ZUHAUSE schmecken!" ist die Besonderheit des Online-Seminars, dass das Produkt "Käse" auch vor dem Bildschirm nicht zu kurz kommt. Mit der Anmeldung erhalten die Teilnehmer*innen ein Paket mit verschiedenen Käsesorten, die im praktischen Teil des Webinars verkostet werden. "Käse in der Theorie zu lehren ist sehr wichtig, dennoch prägt sich der praktische und direkte Umgang mit dem Produkt viel besser ein.", so die Referentin.In jeweils kurzen Einheiten lernen die Teilnehmer die wichtigsten Grundlagen der Käseherstellung und Käsepflege. Hier werden die Unterschiede von Rohmilchkäse zu pasteurisierten Käsen, Naturlab zu mikrobiellem Lab sowie erwünschte und unerwünschte Schimmelarten gegenübergestellt. "Wir haben uns bewusst für diese beiden Themen zum Einstieg konzentriert. Sie sind mit die wichtigsten, wenn es darum geht, Käse mit Wissen und Freude zu kaufen und zu verkaufen.", so Heike Fahsold-Auer, Referentin der Webinare. "Zielgruppe sind Verantwortliche im Naturkost-Fachhandel, also die Personen, die im Handel mit dem Produkt Käse an der Käsetheke umgehen."Die Webinare sind Teil des breiten Schulungs- und Fortbildungsprogramms des ÖMA SchulungsWerks, einer eigenständigen Wissensabteilung des Unternehmens. Ziel ist es, den Bio-Fachhandel als Absatzstruktur zu stärken und zu unterstützen. Die Seminare zielen darauf ab, die Einkaufskompetenz, die Beratungskompetenz, die Wirtschaftlichkeit von Käsetheken und SB-Regalen, die Profilierung des Bio-Ladens und den Verkaufserfolg sowie die Verkaufsfreude zu fördern.Mit den Inhalten der verschiedenen Seminar-Formate bleibt ÖMA nah an der Praxis und kombiniert theoretische Wissensvermittlung mit viel praktischem Tun. Heike Fahsold-Auer: "Ich freue mich, auch mit dem neuen Format Webinar unserem gewohnten Auftrag treu bleiben zu können. Theorie mit Praxis zu kombinieren macht das Lehren und Lernen doch deutlich spannender!".