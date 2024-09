Octapharma Plasma Osnabrück spendet 1000 Euro an das Osnabrücker Hospiz

Das Octapharma Blut- und Plasmaspendezentrum Osnabrück hat dem Osnabrücker Hospiz eine Summe von 1.000 Euro gespendet. Marc Zießow, Leiter des Zentrums am Kollegienwall 3-4, überreichte Ira Nolte jetzt den symbolischen Spendenscheck. „Es ist uns ein Herzensanliegen, soziale Zwecke zu unterstützen, die im Einklang stehen mit unseren Werten: Vertrauen, Menschenliebe und Sicherheit – und zwar ohne eine Gegenleistung zu erwarten“, erklärte Marc Zießow. „Das Osnabrücker Hospiz ist gleich in unserer Nähe und vielen unserer Mitarbeitenden ein Begriff. Wir sind stolz darauf, eine Institution unterstützen zu können, die so viel Gutes für die Gemeinschaft tut.“ Ausgesucht hatte das Hospiz das Team der Blut- und Plasmaspende Osnabrück. Im Kollegien Center sind heute 21 Mitarbeitende beschäftigt. Sie unterstützen wöchentlich rund mehrere Hundert Spender und Spenderinnen darin, mit ihrer Vollblut- oder Blutplasmaspende dazu beizutragen, dass schwerkranke oder schwerverletzte Menschen eine Chance auf ein gesünderes Leben bekommen.Ira Nolte vom Osnabrücker Hospiz zeigte sich „sehr dankbar darüber, dass Octapharma gesellschaftliche Verantwortung übernimmt“. Das Hospiz an der Johannisfreiheit 7 begleitet Menschen und ihre An- und Zugehörigen in ihrer letzten Lebensphase, würdevoll und ganzheitlich. Neben dem stationären Hospiz werden jährlich über 90 Menschen dort betreut, wo sie leben – sei es zu Hause, in Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe oder im Krankenhaus. Das Fundament der Arbeit bildet die Unterstützung durch zahlreiche Ehrenamtliche, die nach einer umfangreichen Qualifizierung den Menschen in dieser sensiblen Zeit zur Seite stehen. Die Angebote des Hospizes stehen allen Menschen offen, unabhängig von Konfession, Herkunft, politischer oder sexueller Orientierung. „Spenden wie die von Octapharma Plasma ermöglichen es uns, unsere Angebote kontinuierlich auszubauen und den Menschen in unserer Gemeinschaft beizustehen“, so Ira Nolte. „Insbesondere unser Fachbereich Trauer, der aufgrund großer Nachfrage aus der Bevölkerung kontinuierlich ausgebaut wurde, ist vollständig auf Spenden angewiesen. Auch das stationäre Hospiz braucht kontinuierliche finanzielle Unterstützung, um seine wichtige Arbeit fortsetzen zu können.“Die Blut- und Plasmaspende Osnabrück ist eines von vielen Beispielen für gesellschaftliche Verantwortung, die Unternehmen und Einzelpersonen in der Region übernehmen. Das Spendezentrum ist seit 15 Jahren in Osnabrück ansässig und engagiert sich immer wieder für soziale Zwecke. Bis Juni 2024 firmierte der Standort unter dem Namen TMD. Seit Juli ist die Integration in die Octapharma Plasma GmbH abgeschlossen.