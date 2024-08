Neueröffnung des Octapharma-Standorts in Kassel: neue Maßstäbe für nachhaltige und komfortable Plasmaspende

Nachhaltiger, moderner, komfortabler: So präsentiert sich das Octapharma-Blutplasma-Spendezentrum seit Ende August in Kassel. Auf einer Fläche von 700 Quadratmetern und mit 30 modernen Spendeplätzen setzt das größte Familien-geführte Unternehmen für Plasmaspenden in Deutschland in der documenta-Stadt neue Maßstäbe in puncto Hygiene, Komfort und Nachhaltigkeit. Täglich tragen in der Unteren Königsstraße 86 bis zu 130 Menschen mit ihrer Blutplasma-Spende dazu bei, dass schwerkranke oder schwerverletzte Menschen eine Chance auf ein gesünderes Leben bekommen.



Komfort und Hygiene im Fokus



Weil die SpenderInnen mit dem Blutplasma so Großes bewirken, ist Octapharma vor allem eines wichtig: dass sie sich wohlfühlen vor Ort. Die neue Umgebung in Kassel ist deshalb noch moderner und komfortabler. „Wir wollten bewusst weg vom typischen Krankenhausflair, ohne dabei Abstriche bei der Hygiene zu machen“, erklärt Martina Klups, verantwortlich für die Neueröffnung in Kassel. Allein der neue Holzboden erfüllt höchste Hygieneanforderungen und trägt gleichzeitig zu einer warmen Atmosphäre bei. Ergonomische Spenderliegen laden zur Entspannung ein. Zudem wurde eine zentrale Spendeinsel im Spendesaal eingerichtet, um den gesamten Ablauf noch besser zu überwachen und dem Octapharma-Team als auch den BesucherInnen mehr Service zu bieten. „Auch der Empfang wurde so umgebaut, dass mögliche Hemmschwellen gegenüber dem Spendeprozess gar nicht erst aufkommen“, so Okan Dagli, Leiter des Standortes Kassel.



Nachhaltigkeit als Leitprinzip



Nachhaltigkeit spielt im modernisierten Octapharma-Spendezentrum ebenfalls eine zentrale Rolle. Anstelle von Einweg-Pappbechern stehen den Spendern Tassen und Gläser zur Verfügung, die in einer neuen Teeküche mit Spülmaschine gereinigt werden. „Dieser Schritt ist Teil unserer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie“, betont Martina Klups. Neben der physischen Umgestaltung investierte Octapharma bei der Modernisierung auch in die digitale Infrastruktur. Elektrik und Netzwerktechnik wurden erneuert, um möglichst papierlos und jederzeit ausfallsicher arbeiten zu können. Daneben setzt Octapharma auf die neueste Spendersoftware, die den Spendeablauf vereinfacht und effizienter gestaltet.



20-jähriges Jubiläum in 2025



Das Projekt wurde von einem engagierten Team vorangetrieben, Planung und Umsetzung nahmen insgesamt 24 Monate in Anspruch, viele Gewerke waren beteiligt. Während des mehrwöchigen Umbaus halfen die 25 Mitarbeitenden aus der Unteren Königsstraße in anderen Spendezentren in der Umgebung aus oder nahmen ihren wohlverdienten Urlaub. Das Octapharma-Blutplasmaspendezentrum mit zentraler Lage in der Haupteinkaufsstraße in Kassel feiert kommendes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Der Standort, ursprünglich in 2005 gegründet, war früher unter dem Namen TMD bekannt. Seit 2019 läuft er unter der Ägide von Octapharma, seit Juli ist die Integration aller TMD-Standorte in Deutschland in die Octapharma Plasma GmbH erfolgreich abgeschlossen.

(lifePR) (