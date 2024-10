Blut- und Plasmaspendezentrum Osnabrück: erfolgreiche Müllsammelaktion

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Blut- und Plasmaspendezentrums der Octapharma Plasma in Osnabrück haben eine erfolgreiche Müllsammelaktion durchgeführt. Treffpunkt der Aktion war die Grünanlage bei der Ameos Klinik, wo das Team innerhalb mehrerer Stunden gemeinsam fünf Säcke Müll einsammelte. Marc Zießow, Zentrumsleiter der Blut- und Plasmaspende Osnabrück, kommentiert die Aktion begeistert: „Diese Initiative unterstreicht das lokale Engagement von Octapharma Plasma für Umweltschutz und soziale Verantwortung. Wir hatten richtig Spaß, die einzelnen Bereiche von unterschiedlichstem Müll zu befreien. Sauberer geht's kaum – eine sinnvolle Abwechslung zur ohnehin sinnvollen täglichen Arbeit.“Die Müllsammelaktion des Teams in Osnabrück reiht sich ein in die Cleanup-Aktionen bundesweit, zu denen sich Octapharma Plasma im Rahmen der everwave-Partnerschaft bekannt hat. An diesen Müllsammelaktionen rund um die Spendezentren in ganz Deutschland nehmen regelmäßig auch Spender und Spenderinnen teil. „Umweltschutz ist die Aufgabe jedes Einzelnen, sowohl als Unternehmen als auch auf individueller Ebene. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, denn Veränderung beginnt zuerst bei jedem selbst", so Marc Zießow.Darüber hinaus habe die Aktion den Teamgeist und das Gemeinschaftsgefühl unter den Mitarbeitenden gestärkt, die zunehmend sensibler seien für nachhaltiges Handeln und soziale Verantwortung am Arbeitsplatz. Mehr unter www.blutspende-osnabrueck.de