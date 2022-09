Trockenheit ade: 88 Prozent zufrieden mit Spirularin® Schrundencreme

Von Rhagaden zu streichelzarten Fersen

Schrunden, auch als Rhagaden bezeichnet, sind kleine Fissuren in der Oberhaut, die vor allem im Fersenbereich entstehen. Vor allem dann, wenn es der Haut an Feuchtigkeit mangelt und der Druck enger Schuhe die gestresste Haut zusätzlich strapaziert, steigt das Risiko dafür. Die rissigen Fersen und das Spannungsgefühl einfach so hinzunehmen, davon raten Ärzte eindringlich ab. Denn schon bei grundgesunden Menschen können Krankheitskeime durch die brüchige Haut in tiefere Hautschichten eindringen und zu Entzündungen führen. Menschen mit neuropathischen Empfindungsstörungen, zum Beispiel infolge des diabetischen Fußsyndroms, sollten sich hiervor unbedingt schützen. Denn ihre Wundheilung ist stark beeinträchtigt. Auf kleine Schrunden können tiefe Schädigungen folgen – im schlimmsten Fall droht eine Amputation.



Die Dreifachwirkung von Spirularin®



Das geschädigte Hautbild zu bessern und Komplikationen vorzubeugen, hat deshalb höchste Priorität. Ein wichtiger Baustein dieser Prävention sind Pflegeprodukte, die der Haut langanhaltend Feuchtigkeit schenken, Entzündungen zurückdrängen und die Regeneration fördern. Spirularin® Schrundencreme von ocean pharma punktet mit genau dieser Dreifachwirkung. Möglich machen es die Inhaltsstoffe der Mikroalge Spirulina platensis, die hochwirksame Abwehrmechanismen gegen Bakterien, Viren und Pilze ausgebildet hat. Sie nutzt zum Beispiel spezielle Zuckerverbindungen, Polysaccharide, die das Eindringen von Viren in gesunde Zellen verhindern. Wissenschaftlern von ocean pharma ist es gelungen, die effektiven Inhaltstoffe einer besonders wertvollen Spirulina platensis-Art zu konzentrieren, den patentierten Mikroalgenwirkstoff Spiralin® daraus zu entwickeln und in Pflegeprodukte zu integrieren. Gemäß der Unternehmens-Philosophie „We help nature to act" entfaltet die Spirularin® Schrundencreme pflegende und die Regeneration fördernde Eigenschaften.



Dermatologische Untersuchungen zeigen, dass Spiralin® zellprotektiv wirkt und Keime fernhält. Menschen mit Diabetes vertragen diese Pflege gut und profitieren besonders von ihrem Schutz. Doch auch alle anderen schätzen die Anti-Schrunden-Effekte. Eine Umfrage mit 100 Teilnehmenden ergab: 88 Prozent betonten, zufrieden gewesen zu sein. 71 Prozent erwähnten ein gepflegteres Hautbild und weniger raue Stellen. 63 Prozent betonten, ihre Hauteinrisse seien zurückgegangen, bei 36 Prozent hatten Beschwerden wie Spannungsgefühl, Druckempfindlichkeit oder Juckreiz merklich nachgelassen. Die Verbesserungen traten meistens schon nach drei bis fünf Tagen ein. Nur 5 Prozent verzeichneten keine Effekte.



Natürliche Inhaltsstoffe – in Kombination noch stärker



Die positiven Bewertungen verteilten sich gleichmäßig auf die beiden Rezepturen Spirularin® Schrundencreme wärmend und Spirularin® Schrundencreme kühlend. Beide Cremes nutzen außer Spiralin® auch Magnolienrinden-Extrakt, der ebenfalls antimikrobiell wirkt. Sheabutter und Distelöl pflegen die Fußhaut weich und zart, Leinöl und Hamamelis unterstützen die Zellregeneration nachhaltig. Für langanhaltende Geschmeidigkeit sorgen der hohe Urea-Anteil von 20 Prozent sowie pflanzliche Hyaluronsäure aus Snow Fungus, einem asiatischen Heilpilz. Beide Wirkstoffe gemeinsam binden Feuchtigkeit hochwirksam und beugen somit neuen Rhagaden vor.



Die auch für Diabetiker geeignete Schrundencreme ist über Podologen und kosmetische Fußpfleger sowie über den ocean pharma-Online Shop beziehbar.