Sanitätshaus Rattenhuber, Freising

Die Unternehmens-Zentrale des renommierten Sanitätshaus-Filialisten Rattenhuber betreibt von Freising aus sieben Standorte in Süddeutschland, unter anderem in Mainburg, Landshut, Pfaffenhofen und Ingolstadt.



Das Ingolstädter Sanitätshaus konnte kürzlich die Chance nutzen, in ein nicht mehr handelsadäquates Ladenlokal umzuziehen und daraus ein attraktives modernes Erscheinungsbild für ein Sanitätshaus zu schaffen. Diese Chance wurde durch die Spezialisten für den Interieurbau von Sanitätshäusern von OBV storedesign aus Vreden eindrucksvoll genutzt.



Auf einer Verkaufsfläche von rund 300 Quadratmetern präsentiert die neue Rattenhuber-Filiale die Sortimentsgruppen Sanitätshaus (Bandagen, Pflegehilfen), Rehatechnik, Orthopädietechnik, Orthopädie-Schuhtechnik und Homecare-Versorgung jetzt in einer außerordentlich freundlichen und hellen Atmosphäre – ein Innenleben zum Wohlfühlen.



Zu diesem positiven Raumeindruck tragen die großzügig eingesetzten dekorativen Großfotos und die Informations-Monitore, ebenso wie eine alte Spezial-Nähmaschine bei.



Jede Produktgruppe wurde durch besonders sorgfältig geplante innenarchitektonische Akzente hervorgehoben. So wurden Strümpfe beispielsweise auf runden Holzscheiben mit Glastablaren und dekorativen Accessoires spannend und Sandalen in weißen Kästen an der Wand optisch reizvoll in Szene gesetzt.



Die Raumhöhe wurde durch den Einsatz einer filigranen Stahlkonstruktion geschickt für die Präsentation von Rollatoren genutzt.



Der Material-Dreiklang weißer Schichtstoff, Holz und Glas dominiert den sympathischen Store-Auftritt in Kombination mit einem hellen Bodenbelag im Plankenlook. Eine helle Kassettendecke mit eingelassenen Lichtfeldern rundet das einnehmend wirkende Erscheinungsbild der neuen Rattenhuber-Filiale perfekt ab.



Konzept, Planung und Ladenbau: OBV storedesign, Vreden



Autor: Hans-Dieter Auer (ISA AUER PRESSECONTACT)

