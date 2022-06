Ladenbau der Zukunft von OBV auf der OTWorld 2022

OBV storedesign zeigt innovative Einrichtungskonzepte für Sanitätshäuser auf der OTWorld 2022 in Leipzig

In der vergangen Woche informierten unsere Einrichtungsexperten für Sanitätshäuser interessierte Sanitätshaus-Unternehmer auf der OTWorld 2022 in Leipzig (10. bis 13. Mai 2022) über das zeitgemäße Interieur von Sanitätshäusern.



An einzelnen Beispielen für aktuelles Mobiliar-Design, attraktive Produkt-Inszenierung und Digitalisierung am POS wurde auf 80 Quadratmetern moderner Sanitätshaus-Ladenbau demonstriert. Durch den gekonnten Einsatz von Licht in Verbindung mit Materialien wie Holz, Glas, Metall und Moos konnte eine Atmosphäre zum Verweilen geschaffen werden. Ein Highlight bildete dabei die Empfangstheke, mit dem umlaufenden eingebetteten Lichtband, getreu dem Motto „Licht lenkt die Blicke der Kunden“.



Als Messeneuheiten konnte unser Digital Signage System „OBVDS“ sowie eine neue Designlinie und eine innovative Stoffmusterpräsentation präsentiert werden. Die sehr gute Besucherfrequenz führte zu intensiven und qualitativ hochwertigen Fachgesprächen rund um das Thema Ladenbau.



Aufgrund des sehr guten Erfolgs und der perfekten Messe-Organisation seitens der Leipziger Messe werden wir auch auf der nächsten OTWorld 2024 wieder mit einem Stand vertreten sein, um neue und innovative Lösungen rund um das Thema Ladenbau präsentieren zu können.



Autor: ISA AUER PRESSECONTACT