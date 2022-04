Expansion des Sanitätshaus Klindwort mit Flagship-Store nach Neustadt

Expansion mit Flagship-Store nach Neustadt (Holstein)

Das Schleswig-Holsteiner Sanitätshaus-Unternehmen Klindwort - Motto „Wir bewegen Menschen“ - hat seinen Hauptsitz in Bad Schwartau. Weitere Sanitätshäuser von Klindwort gibt es in Bad Segeberg , zwei Filialen in Lübeck, eine in Lübeck-Kücknitz (ebenfalls von OBV) und ein Reha-Center. Jetzt wurde mit einem neuen Sanitätshaus in Neustadt (Holstein) expandiert und im Februar Eröffnung gefeiert.



Die neue Filiale in Neustadt tritt im Stil eines Flagship-Stores auf. Firmen-Inhaber Alfred Klindwort hatte unsere Einrichtungs-Experten für Sanitätshäuser mit dem Interieur-Konzept, der Planung und der Umsetzung beauftragt.



Schon nach wenigen Schritten in die neue Filiale überzeugt einerseits das großzügige Raum-Layout mit 250 Quadratmetern Verkaufs- und Beratungsfläche und andererseits die äußerst übersichtliche Sortiments-Gliederung.



Damit der Kunde sich wohlfühlt, wurden zahlreiche formschöne Sitzgelegenheiten in das Mobiliar integriert, und auch die angenehm wirkende Lichtsituation mit Decken-Leuchtfeldern leistet hierzu ihren Beitrag. Besondere Service-Einheiten, wie für Anprobier-Gelegenheiten, bieten einen kundenfreundlichen Komfort.



Das gesamte Erscheinungsbild des neuen Klindwort Standorts besticht durch seine durchgängige Transparenz und die helle freundliche Atmosphäre. Dieses überzeugende Ambiente wurde durch die weißen Einrichtungs-Elemente mit Holzakzenten und durch die leicht wirkenden Glastablare für die Waren-Präsentation erreicht. Zusätzlich setzen Großfotos mit beschwingten Motiven dekorative Akzente. Ein heller Bodenbelag im Holzplanken-Look rundet einen zeitgemäßen Sanitätshaus-Auftritt ab, der ohne Zweifel als beispielhaft bezeichnet werden kann.



Autor: ISA AUER PRESSECONTACT