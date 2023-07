OBV spendet an regionale Vereine und Institutionen!

Aktion Lichtblicke e.V.: Die Aktion Lichtblicke setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Region ein.

Aktion Lebenshilfe Vreden e.V.: Die Aktion Lebenshilfe engagiert sich für Menschen mit Behinderungen und ihre Familien.

DLRG Ortsgruppe Vreden e.V.: Die DLRG Ortsgruppe Vreden e.V. leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Wasser und unterstützt die örtliche Bevölkerung in Notsituationen.

Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe: Das Kinderhospiz in Olpe bietet palliative Betreuung für lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Familien.

Der Löschzug Ammeloe der freiwilligen Feuerwehr Vreden: Der Löschzug Ammeloe spielt eine entscheidende Rolle im Brandschutz und der Gefahrenabwehr in der Region.

SpVgg Vreden 1921 e.V.: Die Spielvereinigung Vreden ist ein wichtiger Sportverein in der Region, der den Breiten- und Leistungssport fördert.

Vredener Georgspfadfinder e.V.: Die Pfadfinder Vreden bieten Kindern und Jugendlichen erlebnisreiche Aktivitäten in der Natur.

Das Unternehmen OBV storedesign mit Sitz in Vreden setzt sich für die Gemeinschaft ein und hat kürzlich das gesammelte Geld aus der alljährlichen Mitarbeitertombola an verschiedene regionale Vereine und Institutionen gespendet. Im Rahmen der Tombola hatten die Mitarbeiter die Möglichkeit, einen Verein oder eine Institution ihrer Wahl anzugeben, an die eine Spende gehen sollte. Das Unternehmen ist begeistert von der großartigen Leistung und dem überwältigenden Engagement seiner Mitarbeiter, die die Erwartungen übertroffen haben.Die Mitarbeiter von OBV storedesign haben mit großer Begeisterung an der Tombola teilgenommen und dadurch eine beeindruckende Summe generiert. Das Unternehmen hat beschlossen, den gesammelten Betrag zusätzlich aufzustocken, um noch mehr Unterstützung bieten zu können. Insgesamt wurden mehr als 5500€ gesammelt, die nun auf verschiedene regionale Vereine und Institutionen verteilt wurden."Wir sind unglaublich stolz auf unsere Mitarbeiter, die mit ihrer großartigen Unterstützung einen positiven Beitrag für unsere Gemeinschaft leisten", sagte Christian Hubbeling, Geschäftsführer von OBV storedesign. "Durch ihre großzügigen Hilfe konnten wir lokale Vereine und Institutionen unterstützen, die eine wichtige Rolle in unserer Region spielen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam einen Unterschied machen können."Die Spenden wurden wie folgt auf regionale Vereine und Institutionen aufgeteilt:OBV storedesign bedankt sich bei allen, die an der Weihnachtsverlosung teilgenommen haben und dazu beigetragen haben, dass die Spendenaktion ein großer Erfolg wurde.