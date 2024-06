Neueröffnung Markgrafen-Getränkevertrieb GmbH in Remlingen

LADENFLÄCHE

700 m² nach Erweiterung



SORTIMENT

Wein & Spirituosen, Bier, AFG, heimisches Sortiment, Biosortiment bei Getränken, „Marktplatz“ mit regionalen Produkten von persönlich bekannten Lieferanten



DAS KONZEPT

Die Markgrafen-Getränkevertrieb GmbH ist ein Tochterunternehmen der Kulmbacher Brauerei AG und betreibt in sieben Bundesländern über 160 Getränke-Fachmärkte. Kürzlich konnte ein bestehender Markt für Getränke-Spezialitäten nach kurzer Umbauphase in Remlingen bei Würzburg eine tolle Wieder-Eröffnung feiern.



Im neugestalteten Remlinger Markt überzeugen die „Markgrafen“ mit ihrer begehbaren Kühlung, sowie der Tasting-Station für ausgewählte Weine. Der Umbau im Ansbacher Weg 8 ist durch das äußerst ansprechende Interieur des Marktes ein voller Erfolg, für dessen Planung sich die Markgrafen-Getränkevertrieb-GmbH, federführend Prokurist Sebastian Theissen und Geschäftsführer Michael Körber und als Ladenbaufirma die OBV aus Vreden, verantwortlich zeichnen.



Auf 700 Quadratmetern Verkaufsfläche, bietet sich für das Auge eine hohe Orientierungsfreundlichkeit bei einer attraktiven Raumatmosphäre in Industrie-Optik. Insbesondre den Sortimenten Wein, Spirituosen und Bier wurde mit 430 Quadratmeter viel Platz eingeräumt.



Die Grundriss-Gestaltung verfolgt eine klare, übersichtliche Linie, was dem Kunden einen komfortablen Einkauf ermöglicht. Das Einkaufserlebnis wird zusätzlich unterstützt durch Beratungsinformationen auf den Regalblenden. Säulen in Backstein-Optik fungieren einerseits als Trenn-Elemente im Mittelraum und ergänzen andererseits das urbane Erscheinungsbild der Einrichtung. Bunte Dekorplatten in den oberen Regalzonen schaffen im entsprechenden Angebotsbereich Aufmerksamkeit sowie Orientierungsqualität. Das vielfältige Getränkesortiment zeichnet sich durch zahlreiche regionale Bier- und Weinsorten aus. Die Kunden schätzen dieses umfangreiche Angebot. Um diese Besonderheit hervorzuheben, hat das Team von Markgrafen auf Naturmaterialien zurückgegriffen. Die Weine werden in schräg gestellten Holzkisten präsentiert. Zum einen macht dies optisch einiges her, zum anderen werden die Flaschen somit verkaufsfördernd präsentiert. „Mit dem Zusammenspiel von Industrial Design und Natur- sowie Holzelementen wollen wir eine einladende regional geprägte Raumatmosphäre schaffen, die den Kunden im Markt ein heimatliches Gefühl vermittelt und zum Verweilen einlädt“, erklärt Sebastian Theissen, Prokurist Markgrafen Getränkevertrieb. Mit LED-Leuchten hat ebenso OBV den Remlinger Store ausgestattet. Sie sorgen für eine angenehme und freundliche Helligkeit und unterstützen die einladende Atmosphäre.



Zudem überzeugt der Markt durch den erstmaligen Einsatz eines Digital-Signage-Systems. So können dem Kunden Winzer, als authentische Erzeuger per Videobotschaft vorgestellt werden oder auch regionale Konzepte nähergebracht werden. Das System bietet hier eine Vielzahl von spannenden Möglichkeiten.



„Die Shopper erwarten heute mehr von ihrem Einkauf. Neben praktischen Dingen wie Übersichtlichkeit und schnelle Orientierungsmöglichkeiten, sind ebenso Wohlfühlatmosphäre und Komfort gefragt“, so Geschäftsführer Michael Körber. Und er fügt an: „Wir werden in den kommenden Jahren alle unsere Getränkemarktfilialen dementsprechend umbauen.“

