Ladenbau - Sanitätshaus Klein in Darmstadt durch OBV storedesign umgebaut!

Sanitätshaus Klein revolutioniert Kundenerfahrung durch richtungsweisenden Umbau mit OBV storedesign

Der Umbau des Sanitätshauses Klein ist ein richtungsweisendes Projekt, das ein neues Niveau an Kundenorientierung und Verkaufserfahrung im Sanitätshaus gesetzt und in der Branche neue Maßstäbe gesetzt hat. Durch den Fokus auf den Ladenbau wurde auf insgesamt 1600qm eine moderne und attraktive Umgebung geschaffen, die eine einladende Atmosphäre für Kunden bietet und gleichzeitig eine effiziente Arbeitsumgebung für Mitarbeiter schafft.



Die Verkaufsfläche wurde erweitert, um eine größere Auswahl an Produkten anbieten zu können. Die neue Inneneinrichtung zeichnet sich durch eine moderne und ansprechende Gestaltung aus. Die neue Beleuchtung setzt die Produkte und die Räume optimal in Szene und schafft eine angenehme Atmosphäre im Laden.



Ein besonderes Highlight des Umbaus ist die integrierte Technologie. Kunden können mithilfe einer großen Videowall mehr über die Produkte und die Dienstleistungen erfahren. Darüber hinaus wurde ein Beduftungskonzept in die Gestaltung integriert, dies fördert noch einmal die angenehme Atmosphäre und das Ambiente des gesamten Sanitätshauses.



Ein weiteres wichtiges Ziel des Umbaus war es, eine barrierefreie Umgebung zu schaffen. Durch den Einbau von Rampen, breiten Gängen und Behindertentoiletten wurde ein Zugang für alle Kunden gewährleistet. Zudem wurde ein „gläserner“ Aufzug eingebaut, welcher auch den Keller barrierefrei erreichbar macht.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umbau des Sanitätshauses ein Vorreiter und richtungsweisend in der Branche ist und damit den Standard für Kundenerfahrung und Effizienz im Sanitätshausbereich neu definiert hat. Durch den Fokus auf den Ladenbau konnten innovative Lösungen entwickelt werden, die eine verbesserte Kundenerfahrung und eine effizientere Geschäftstätigkeit ermöglichen. Kunden und Mitarbeiter sind begeistert von den Veränderungen und schätzen die moderne und angenehme Umgebung, die durch den Umbau geschaffen wurde.