Ladenbau - Sanitätshaus Büscher in Paderborn baut mit OBV storedesign um

Das Sanitätshaus Büscher in Paderborn eröffnet die Türen nach Umbau mit OBV storedesign

Das Sanitätshaus Büscher in Paderborn hat eine erfolgreiche Renovierung seiner Bestandsfläche durch uns erfahren. Die Gesamtfläche von 200 Quadratmetern wurde komplett neugestaltet und eingerichtet, um den Kunden ein modernes und einladendes Ambiente zu bieten.



Die neue Designlinie besticht durch eine klare Formsprache und ein cleanes Auftreten. Die Möbel sind in einem schlichten Weiß gehalten und werden durch dekorative Beleuchtungselemente in Szene gesetzt. Die Fläche wurde so gestaltet, dass die Kunden sich wohl und gleichzeitig professionell betreut fühlen.



Durch die Renovierung und Einrichtung des Sanitätshauses Büscher in Paderborn wurde die Marktposition des Unternehmens gestärkt und die Attraktivität für potenzielle Kunden erhöht. Die klare Formsprache und das moderne Design haben dazu beigetragen, dass das Sanitätshaus sich von anderen Anbietern abhebt und Kunden anzieht.



Die Projektleitung durch uns war dabei von großer Bedeutung. Durch das Fachwissen und die Erfahrung im Ladenbau konnte das Sanitätshaus Büscher eine optimale Gestaltung und Einrichtung der Fläche erreichen. Die Zusammenarbeit verlief reibungslos und das Ergebnis konnte sich sehen lassen.