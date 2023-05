Ladenbau - Kormeyer Orthopädie in Georgsmarienhütte renoviert mit OBV storedesign

Erfolgreiche Eröffnung nach Renovierung und Neugestaltung der Bestandsfläche durch OBV storedesign

Das Sanitätshaus Kormeyer Orthopädie in Georgsmarienhütte hat kürzlich eine erfolgreiche Renovierung durchlaufen. Die Fläche wurde entkernt und komplett neugestaltet wiederaufgebaut. Die Planung und die Einrichtung wurde durch OBV storedesign aus Vreden übernommen, einem renommierten Unternehmen im Bereich Ladenbau und Einrichtung für Sanitätshäuser und Orthopädietechniker.



Die Renovierung dieses Sanitätshauses war ein umfangreiches Projekt, das eine sorgfältige Planung und Koordination erforderte. OBV storedesign hat eng mit den Eigentümern zusammengearbeitet, um ein Design zu entwickeln, welches genau auf die Bedürfnisse des Geschäfts und seinen Kunden abgestimmt ist.



Die 337m2 Fläche erstrahlen nun in einem zeitlosen, modernen und einladenden Design, in einer Kombination aus Industrielook mit Naturelementen. Die vorhandene Rasterdecke wurde entfernt, die Betondecke mitsamt sauber verlegter Installation sichtbar gemacht und mit hochwertigen Beleuchtungselementen versehen. Diese Maßnahmen tragen wesentlich zu dem großzügigen Gesamteindruck bei.



Das Ergebnis ist eine moderne und stilvolle Einrichtung, die die neuesten Trends im Bereich Ladenbau widerspiegelt. Die Geschäftsführerin Frau Ariane Bröcker zeigt sich begeistert von dem Ergebnis: "Wir sind sehr angetan von der neuen Einrichtung unseres Sanitätshauses, die dank der fachmännischen- und kooperativen Arbeit von OBV storedesign entstanden ist. Die neue Gestaltung des Sanitätshauses hat unsere Erwartungen übertroffen und unsere Kunden sind genauso hingerissen wie wir, voller Stolz präsentieren wir täglich unseren schönen Laden."



Die Renovierung des Sanitätshauses Kormeyer Orthopädie ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit zwischen einem Sanitätshaus-Einrichtungsprofi und dem Kunden zu einem beeindruckenden Ergebnis führt.