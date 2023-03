Nachhaltiger Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser

OASE bietet energieeffiziente Lösungen für die Wassergewinnung im Garten

Der sparsame Umgang mit dem Element Wasser ist für Klimaschutz und Ressourcenschonung unabdingbar geworden. Darüber hinaus wirkt sich die Energiekrise unmittelbar auf die wirtschaftliche Situation einzelner Bürger und Haushalte aus. Das deutsche Unternehmen OASE, Marktführer bei der kreativen Gestaltung von Lebensräumen mit Wasser, ist auch beim effizienten Haushalten mit dem kostbaren Nass wegweisend.



OASE bietet innovative Produkte und ganzheitliche Lösungen nach dem Baukastenprinzip an, um anstelle kostbaren Trinkwassers Regenwasser für den Garten, aber auch Grauwasser für den Einsatz im Haushalt sinnvoll und energieeffizient zu nutzen. Von der modernen Regentonne über die Zisterne mit großem Fassungsvermögen bis hin zum komplexen Hauswasserwerk: Immer prägen herausragende technische Präzision und ein ganzheitlicher Ansatz den Qualitätsanspruch des Unternehmens.



Regenwasser für einen schönen Garten

Die Nutzung von Regenwasser im Garten ist eine Win-win-Situation für Mensch und Natur, denn viele Pflanzen vertragen das weiche Wasser besser als hartes Trinkwasser. Zudem ist es in der Regel wärmer als Brunnenwasser. Rhododendren, Geranien & Co. gedeihen mit nachhaltiger Regenbewässerung besonders gut, und auch für gepflegtes Rasengrün ist dies die optimale Versorgung. So dient Regenwasser nicht nur dem Klimaschutz und dem ökonomischen Verbrauch, sondern trägt auch zu einer schönen und üppigen Gartenlandschaft bei.



Ob man das gespeicherte Wasser mit den intelligenten Gartenpumpen der ProMax-Serie, der kompakten Regenfasspumpe oder den robusten Brunnen- und Zisternenpumpen mit integrierter Automatik fördert, hängt von Art und Umfang des Grundstücks und von den individuellen Bedarfen ab. Alle Pumpen von OASE sind einfach zu installieren.



Kompakte Lösungen

Die Regenfasspumpe ProMax Rain versorgt den Garten mit vorhandenem Regenwasser aus der Regentonne. Mit einer Förderleistung von 4.000 l/h ist sie ideal für den kleineren privaten Bedarf bei geringer Leistungsaufnahme, etwa zum Befüllen einer Gießkanne oder die Nutzung einer Handbrause oder eines kleinen Regners.



Die laufruhige, effiziente Gartenpumpe Oase ProMax Garden Classic dient der Nutzung von Brunnen-, Regen- oder Zisternenwasser mit einer Fördermenge von bis zu 4.500 l/h, während die praktische Gartenpumpe Oase ProMax Garden mit integriertem Vorfilter über eine Förderleistung von bis zu 5.800 l/h verfügt.



Speicherung im großen Stil

Speziell für die Zisternenanwendung konzipiert, dienen die Oase ProMax Pressure Cistern und die Oase ProMax Pressure Automatic der druckvollen und geräuscharmen Wasserversorgung. Sie fördern bis zu 6.000 l/h Wasser aus der eigenen Zisterne. Ihr Vorfilter aus Edelstahl und der praktische Standfuß schützen dabei vor Verschmutzungen. Ein Schwimmerschalter beziehungsweise der Automatic Switch verhindert dabei unnötigen Energieverbrauch.



Wasser aus dem eigenen Brunnen

Optimale Wasserförderung aus dem Privatbrunnen garantieren die Tiefbrunnenpumpen ProMax Pressure Well und ProMax Pressure Well Automatic. Sie ermöglichen kraftvolles, schnelles und zugleich geräuscharmes Bewässern mit einem Druck bis zu 7 bar und eignen sich ideal für größere Brunnentiefen. Beide Modelle fördern bis zu 3.000 l/h Wasser aus dem eigenen Brunnen. Sie empfehlen sich mit ihrem schlanken Durchmesser vor allem bei engen Schächten (ab 75 mm Durchmesser). Der eingebaute Automatikschalter macht die ProMax Pressure Well Automatic jederzeit startbereit, und dank ihres integrierten Rückflussstopps bleibt das Wasser auch nach dem Abschalten in der Leitung.



Zur Philosophie von OASE gehört es, alles aus einer Hand liefern und nach dem Baukastenprinzip unterschiedliche Elemente miteinander verbinden zu können. Entsprechend ist das Spektrum an Zubehör für Bewässerungspumpen sehr breit aufgestellt. Es enthält alle Teile und Verbindungsstücke, die man braucht, um eine Wasserquelle zu installieren und mit dem zugehörigen Bewässerungssystem zu verbinden. Dazu gehören beispielsweise Tanks, Schläuche oder Ventile.



Option Hauswasserwerk

Wer noch mehr sparen und für die Umwelt tun möchte und über die passenden Kapazitäten verfügt, für den könnte ein Hauswasserwerk sinnvoll sein. Mit Pumpen und Zubehör von OASE lässt sich eine eigene Wasserversorgung einrichten, nicht nur zur Gartenbewässerung, sondern etwa auch für Waschmaschinen oder Toilettenspülungen. Die Systemkomponenten, die OASE hierfür anbietet, umfassen die Wasser- tanks WaterTanks in zwei Größen ebenso wie eine elektronische Pumpensteuerung, Panzerschläuche sowie entsprechende Filter und Filtereinsätze.