NV-Versicherungen erneut zum Makler-Champion gekürt

Makler-Champion 2021 und drei Sonderpreise: Die NV-Versicherungen haben auch bei der diesjährigen Preisverleihung kräftig abgeräumt. In der Kategorie der Schadenversicherer haben sich die Neuharlingersieler mit 84 Punkten den höchsten Servicewert gesichert. Zudem erhielten die Ostfriesen in den Rubriken Digitalisierung, Produktqualität und Leistungsabwicklung jeweils noch einen Sonderpreis überreicht. Damit erreichten die Ostfriesen nach 2000 zum zweiten Mal den ersten Platz und sind insgesamt zum achten Mal in Folge als Makler-Champion ausgezeichnet worden.



„Das ist ein tolles Gesamtergebnis, das uns sehr stolz macht“, blickt der NV-Vorstandsvorsitzende Arend Arends auf die Preisverleihung zurück. Diese hatte aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr virtuell stattgefunden. Bereits zum elften Mal hatte die renommierte Fachzeitschrift „Versicherungsmagazin“ in Zusammenarbeit mit einem Marktforschungsinstitut Deutschlands größte Maklerbefragung durchgeführt. Bei der Online-Befragung gaben mehr als 1700 Makler ihre Stimme ab.



Auf die bisherigen Leistungen möchte sich die NV-Versicherungen aber nicht ausruhen: „Unser Anspruch ist es, noch eine Schippe draufzulegen“, gibt Daniel Feddermann vor. Feddermann ist seit dem 1. März für den Maklerservice bei den NV-Versicherungen verantwortlich. „Wir stehen für Persönlichkeit. Das wollen wir weiter mit Leben füllen“, erklärt Feddermann. Damit sind unter anderem Webinare für Makler gemeint, die auch als IDD-Weiterbildung anerkannt werden.



Dabei werden die Teilnehmer nicht von eingekauften Referenten begrüßt, sondern von NV-Mitarbeitern aus Neuharlingersiel höchstpersönlich. „Unsere Test-Webinare zu Beginn des Jahres sind super angenommen worden", berichtet Feddermann, der mit seinem Team mittlerweile eine Jahresplanung vorgenommen hat.



So findet ab Mai jeden Monat ein Online-Seminar statt. Die Themen sind dabei bunt gemischt: von Produktvorstellungen über Landwirtschaft bis hin zur rechtlichen Grundlagen. Damit aber nicht genug: „Wir wollen die Makler aktiv miteinbeziehen und werden ein Extra-Webinar veranstalten, in dem wir offene Fragen der Makler beantwortet werden“, blickt Feddermann voraus, der an dieser Stelle auf das nächste NV-Webinar am 21. Mai hinweist.

