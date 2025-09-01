Zehntausendfacher Schutz vor Hautkrebs
novitas bkk Sonnencreme-Spender gut angenommen
„In den Niederlanden und in Belgien stehen Sonnencremespender an vielen öffentlichen Orten“, sagt novitas bkk-Vorständin Kirsten Budde, „in Deutschland sind wir mit unserer Aktion ein Vorreiter. Dabei geht es uns nicht nur um unmittelbare Fürsorge vor Ort, sondern auch um Aufklärung zum immer wichtiger werdenden Schutz vor UV-Strahlung.“
Jährlich erkranken in Deutschland über 20.000 Menschen am besonders gefährlichen schwarzen Hautkrebs (Melanom); über 4.000 sterben jährlich daran. Früh erkannt ist das Melanom gut behandelbar. Die novitas bkk übernimmt weit über den gesetzlichen Standard hinaus für alle Versicherten ab 15 jährlich eine Hautkrebs-Früherkennungsuntersuchung mit dem Auflichtmikroskop.