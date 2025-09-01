Kontakt
Zehntausendfacher Schutz vor Hautkrebs

novitas bkk Sonnencreme-Spender gut angenommen

Über 10.000-mal wurden die Sonnencremespender der novitas bkk in diesen Sommerferien genutzt. Allein die drei Automaten, die die novitas bkk gemeinsam mit Duisburg Sport aufgestellt hat, wurden 7397-mal benutzt: im Freibad Homberg, am Wasserspielplatz im Sportpark Duisburg und an der Calisthenicsanlage im Sportpark Duisburg. Weitere Geräte standen in Essen, Mülheim und Oberhausen.

„In den Niederlanden und in Belgien stehen Sonnencremespender an vielen öffentlichen Orten“, sagt novitas bkk-Vorständin Kirsten Budde, „in Deutschland sind wir mit unserer Aktion ein Vorreiter. Dabei geht es uns nicht nur um unmittelbare Fürsorge vor Ort, sondern auch um Aufklärung zum immer wichtiger werdenden Schutz vor UV-Strahlung.“

Jährlich erkranken in Deutschland über 20.000 Menschen am besonders gefährlichen schwarzen Hautkrebs (Melanom); über 4.000 sterben jährlich daran. Früh erkannt ist das Melanom gut behandelbar. Die novitas bkk übernimmt weit über den gesetzlichen Standard hinaus für alle Versicherten ab 15 jährlich eine Hautkrebs-Früherkennungsuntersuchung mit dem Auflichtmikroskop.

NOVITAS BKK

Die novitas bkk ist eine der traditionsreichsten Krankenkassen überhaupt: Unter anderem wurzelt sie in der bereits 1828 gegründeten BKK Rasselstein und in der 1836 von Alfred Krupp und seinen Arbeitern in Essen gegründeten „Hülfs-Krankenkasse“. Ihre Statuten waren Vorbild für Bismarcks Krankenversicherungsgesetz von 1883. Heute zählt die novitas bkk mit über 400.000 Versicherten zu den zehn größten deutschen Betriebskrankenkassen. Ihr Anspruch ist es, die fürsorglichste deutsche Krankenkasse zu sein.

