Novitas BKK zieht um

Geschäftsstelle Hamborn künftig am Altmarkt

Die Geschäftsstelle Duisburg-Hamborn der Duisburger Krankenkasse Novitas BKK zieht vom thyssenkrupp-Werksgelände zur Viktoriastraße 2, gleich neben dem Hamborner Altmarkt (Postleitzahl, auch für Navi: 47166 Duisburg!). Die neue Geschäftsstelle öffnet am Freitag, 6. Oktober um 8 Uhr.



„Der Hamborner Altmarkt ist mitten in der Stadt“, sagt Novitas BKK-Vorständin Kirsten Budde, „so sind wir für die meisten unserer betroffenen Kundinnen und Kunden besser erreichbar. Hamborn ist immerhin unsere meistbesuchte Geschäftsstelle.“



Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags 8 bis 16 Uhr, dienstags 8 bis 18 Uhr. Vom 9. bis 13. Oktober ist in der neuen Geschäftsstelle Eröffnungswoche; Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen. „Am meisten lohnt sich ein Besuch wohl am Dienstag oder am Donnerstag“, sagt Geschäftsstellenleiter Andre Trienenjost, „denn an diesen Tagen bieten wir einen Balance-Check an. Damit können Sie Ihren Gleichgewichtssinn, Ihre Koordinationsfähigkeit und auch Ihre Körpersymmetrie testen.“