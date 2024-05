Marathon mit Spenderniere

Vom 9. bis 12. Mai finden in Duisburg unter der Schirmherrschaft von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die 43. Deutschen Meisterschaften der Transplantierten und Dialysepatienten statt. Die Novitas BKK beleuchtet aus diesem Anlass den Innenhafen. Die Beleuchtung erfolgt vom 8. Mai abends bis zum 13. Mai morgens in den Farben Orange und Blau.



An den Deutschen Meisterschaften nehmen ca. 150 Frauen und Männer teil. Vom Laufmarathon und Schwimmen über Sportarten mit Schläger wie Tennis, Tischtennis und Badminton reicht das Spektrum bis zu Golfen, Kegeln und Leichtathletik. Sogar Pétanque und Dart gehören dazu. Die Wettkämpfe (Orte: transdiaev.de/sportveranstaltungen/deutsche-meisterschaften/dm-2024-duisburg) finden öffentlich statt. Der Eintritt ist frei.



Der Veranstalter Transdia Sport Deutschland e.V. trägt erst seit 2005 seinen Namen. Gegründet wurde er bereits 1982 als „Deutscher Sportverein für Nierentransplantierte (DSN)“. Seine Deutschen Meisterschaften führt der Verein seit 1980 an wechselnden Orten durch. Es sind offene Meisterschaften; u. a. nimmt auch ein Team aus den Niederlanden teil. Neben dem Sport stehen das Zwischenmenschliche und der Austausch untereinander im Fokus. Unter dem Motto: „Das Geschenk des Lebens“ sensibilisiert der Verein zudem die Öffentlichkeit für das Thema Organspende.



„Diese Deutschen Meisterschaften sind einerseits eine großartige Leistung der Mitwirkenden“, sagt der Novitas BKK-Vorstandsvorsitzende Frank Brüggemann, „weil es sehr viel Selbstdisziplin erfordert, mit einem Spenderorgan oder gar als Dialysepatient auf hohem Niveau Sport zu treiben. Vor allem aber machen sie uns alle aufmerksam auf das Schicksal der Betroffenen, besonders der Menschen, die auf ein Spenderorgan warten. Sie haben Anspruch auf unsere Solidarität.“



Die Deutschen Meisterschaften der Transplantierten und Dialysepatienten sind ein Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaft, die World Transplant Games, die im August 2025 erstmals in Deutschland stattfinden. Dazu werden rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

