Kinderportraits machen Mut

„Die Diagnosen nach der zu frühen Geburt der Zwillinge waren bedrückend“, berichtet Bella Oberreich, „aber der Bunte Kreis hat uns eine Brücke von der Klinik nach Hause gebaut.“ Auch für Linda Schreiber war der Bunte Kreis die richtige Begleitung zur richtigen Zeit: „Die Diagnose ‚Kleinwüchsigkeit‘ hat uns zuerst sehr traurig gemacht, weil wir uns so viel für unsere Tochter gewünscht hatten. Inzwischen ist sie einfach der Sonnenschein unserer Familie.“ Bella Oberreich und Linda Schreiber sprachen gestern bei der Eröffnung der Fotoausstellung „Mit anderen Augen sehen“ bei der Novitas BKK am Innenhafen.



Nach fünf Jahren Pause zeigen die Novitas BKK und der Bunte Kreis Duisburg e. V. – Niederrhein und westliches Ruhrgebiet ab dieser Woche wieder eine neue Fotoausstellung unter dem Titel „Mit anderen Augen sehen.“ Die Portraits zeigen Kinder, die einen besonders schweren Start ins Leben hatten. Der Bunte Kreis Duisburg begleitet diese Kinder und ihre Familien; Duisburger Studierende unter Leitung ihres Dozenten Ditmar Schädel fotografieren sie.



„Der Bunte Kreis hilft nicht nur seit über 20 Jahren Familien in Krisen“, hob Bürgermeister Dr. Sebastian Ritter hervor, „er leistet auch einen entscheidenden Beitrag zur Inklusion, weil er die Geschichten dieser Familien mit richtig tollen Bildern sichtbar macht.“ Dr. Gabriele Weber, die Erste Vorsitzende des Bunten Kreises Duisburg, ist „ein großer Fan der Ausstellung – es ist eindrucksvoll, wie die Studierenden und die Familien sich aufeinander einlassen. Übrigens beweisen Untersuchungen, dass Begleitungen wie unsere einen nachhaltigen Unterschied für die Entwicklung der Kinder machen.“



Sich aufeinander einlassen: Für Fotostudent Stefan Klinka bedeutete das, das eigene Unbehagen gegenüber dem Therapiepferd des kleinen Maximilian zu überwinden. „Am Ende war Maximilian richtig glücklich, das sieht man auch auf dem Bild.“ Für Fotostudentin Fernaz Khattab war die Begegnung mit dem kleinen Matteo durch dessen Lebensfreude geprägt: „Er hat mich zwanzig Minuten lang angelächelt.“



Gastgeberin Stefanie Schölwer begründete die Trägerrolle der Novitas BKK einerseits mit Dank für den Bunten Kreis, die Fotografinnen und Fotografen und vor allem die Eltern, andererseits mit der Wirkung der Portraits selbst: „Diese Kinderaugen erinnern uns an den Sinn unserer Arbeit.“



Die Ausstellung „Mit anderen Augen sehen“ läuft in den Räumen der Novitas BKK noch bis zum 30. April 2024 ( Schifferstraße 92-100, montags bis freitags 8 bis 16, donnerstags 8 bis 18 Uhr).





(lifePR) (