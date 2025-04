Kinderportraits machen Mut

„Diese Kinderportraits berühren“, sagt Bürgermeisterin Sylvia Linn, „und sie helfen zu verstehen, dass der Beistand für diese Familien uns alle angeht.“ Sylvia Linn vertrat die Stadt Duisburg bei der Eröffnung der Fotoausstellung „Mit anderen Augen sehen“ in den Räumen der novitas bkk.



Seit über 20 Jahren steht der Bunte Kreis Duisburg – Niederrhein und westliches Ruhrgebiet Familien mit Kindern bei, die einen besonders schweren Start ins Leben hatten. Seit über 10 Jahren portraitieren Studentinnen und Studenten der Uni Duisburg-Essen diese Kinder, und jedes Mal wird die neue Ausstellung bei der novitas bkk präsentiert.



Bei der feierlichen Eröffnung der neuen Fotoausstellung würdigten Bürgermeisterin Sylvia Linn und novitas-Geschäftleitungsmitglied Stefanie Schölwer die Leistung des Bunden Kreises Duisburg (Stefanie Schölwer: „Die Eltern sind immer für ihre Kinder da. Aber wer ist für die Eltern da?“). Dr. Gabriele Weber, Gründerin und 1. Vorsitzende des Bunten Kreises Duisburg, dankte den Beraterinnen des Bunten Kreises, vor allem aber den betroffenen Eltern, und Dozent Ditmar Schädel hob die Bedeutung des Projekts für seine Studentinnen und Studenten hervor, die eben nicht nur einen Schein erhalten, sondern vor allem etwas bewirken.



Die größte Aufmerksamkeit erhielten allerdings Sabrina Wakula und Pauline Vlaminck, die offen vom Schicksal ihrer Kinder und von ihren Erfahrungen mit dem Bunten Kreis berichteten. Besonders erfreulich: Die Kinder selbst nahmen bemerkenswert lebhaft an der Veranstaltung teil.



Die Fotoausstellung „Mit anderen Augen sehen“ ist bis zum 6. Mai 2025 in den Räumen der novitas bkk nahe dem Duisburger Hauptbahnhof zu sehen.

(lifePR) (