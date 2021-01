Tierwohl-Milch von NordseeMilch – Markteinführung in Norddeutschland

NordseeMilch eGName und Rechtsform des Unternehmens: NordseeMilch eG Unternehmenssitz: Witzwort, Nordfriesland, Schleswig-Holstein Standorte und Niederlassungen: Unternehmenssitz und Produktionsstandort in WitzwortProdukte werden regional, national und international vertriebenGründungsdatum: 1894 Gründung der Meiereigenossenschaft Witzwort eG, in Witzwort Produktportfolio:- Frischmilch als ESL-Milch (Mikrofiltration)- Gentechnikfreie Milch (3,5 % Fett, 1,5 % Fett)- Weidemilch (Tierschutzlabel "FÜR MEHR TIERSCHUTZ" in Premiumstufe)- Biomilch (3,8% Fett, 1,5% Fett)- Joghurt- Joghurterzeugnisse- Schlagsahne- Butter- ButtermilchInsgesamt werden pro Tag werden ca. 665.000 Liter Milch zu Produkten weiterverarbeitet Tätigkeitsgebiete:- Herstellung von frischen Milchprodukten- Vor allem Handelsmarken für den LEH Branche: Lebensmittelhersteller Spezialisierungen: Milchproduktion in Kooperation mit dem Deutschen Tierschutzbund e.V. (Tierschutzlabel "FÜR MEHR TIERSCHUTZ" in der Premiumstufe)Bekannte Produkte oder Marken:- Eigene Regionalmarke "NordseeMilch"- Frischmilch "Tierwohl-Milch" 3,5 % und 1,5 % Fett- Buttermilch- Sahne 0,5 l - 38 % Fett- Butter- Traum von Eiderstedt - Joghurt mit 9 % Fett Zahl der Mitarbeiter: 111 Mitarbeiter (Stand: März 2020)Unternehmensgröße- Verarbeitung von ca. 250 Mio. kg Rohmilch pro Jahr- 137 Mitglieder und 10 freie Lieferanten + 3 Liefergemeinschaften- Herstellung von jährlich ca, 170 Mio. l. Frischmilch (inkl. kleiner Teil Joghurt) für den LEH Umsatz: ca. 125 Mio. Euro Umsatz Meilensteine, Innovationen oder Patente:- Gründung der Meiereigenossenschaft Witzwort eG, 1894 in Witzwort- Meilenstein 2001: Fusion der Meiereigenossenschaft Witzwort eG und der Osterhusumer Meierei eG. Es entstand die Osterhusumer Meierei Witzwort eG (OHMW)- Innovation 2003: Einführung des Schraubverschlusses im neuartigen Giebelmilchkarton- Meilenstein 2005: Ab 2005 wird deutsche Milch für Dänemark abgefüllt- Innovation 2006: Die OHMW beginnt als eine der ersten deutschen Molkereien mit der Herstellung von mikrofiltierter Milch- Meilenstein 2007: Ein Großband zerstört die Meierei. Im Jahre 2008 wird die Produktion wieder aufgenommen- Innovation 2009: Beginn mit der Belieferung von Bio-Frischmilch an den LEH- Meilenstein 2011: Die jährliche Abfüllmenge übersteigt die 100 Mio. l Grenze- Innovation 2015: Belieferung mit Ohne-Gentechnik-Milch an den LEH- Innovation 2018: Unter Kooperation mit Aldi Nord und dem Tierschutzlabel "FÜR MEHR TIERSCHUTZ" des Deutschen Tierschutzbund e.V. wird eine hochwertige Weidemilch konzipiert. Zu Beginn nahmen 20 Landwirte an dem Programm teil.- Innovation 2018: Als erste deutsche Molkerei bietet die Molkerei den Landwirten die Möglichkeit, ihren Milchpreis über die Warenterminbörse abzusichern- Meilenstein 2019: Die Osterhusumer Meierei Witzwort eG wird in NordseeMilch eG umfirmiert, Markenartikel erhalten einen Relaunch- Innovation 2020: Die Frischmilch-Eigenmarke der NordseeMilch wird einem Relaunch vollzogen. Sie wurde von "Weidemilch" in "Tierwohl-Milch" umbenannt, ebenso hat sich das Design verändert- Meilenstein 2020: Einführung der Nordsee Logistik GmbH- Innovation 2020: Die NordseeMilch eG erhält vom Land Schleswig-Holstein Fördergelder für eine neue Produktionshalle sowie für eine neue Abfülltechnik im Bereich Bio, OGT und TierwohlmilchAuszeichnungen:- IFS Food- ISO 50001 (Energiemanagement)- EU-Bio- Bioland- VLOG- "FÜR MEHR TIERSCHUTZ"- Regionalfenster Schleswig-Holstein- Kosher- QS Kunden:- Großverbraucher, Zentralläger, Einzelhändler und Endverbraucher (Direktverkauf)Mission Statement- Tierwohl rückt immer mehr in den Fokus der Verbraucher - wir produzieren das, was gewünscht wird!Nachhaltigkeit: Wir arbeiten nach ISO 50001 und werden stetig effizienter Weblink: https://www.nordseemilch.com/ Instagram: https://www.instagram.com/... Facebook: https://www.facebook.com/...