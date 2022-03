Einfach, akustisch, modular

In unterschiedlichen geometrischen Formen bilden Disc´n Dots Strukturen beziehungsweise lockere Gruppierungen, die an die Wand oder direkt unterhalb der Decke montiert werden. Das Material ist ein beidseitig geglättetes Akustikvlies. Design: ID AID (Sven von Boetticher). Abbildung: DesignRaum GmbHRossoacoustic steht für flexible akustisch wirksame Lösungen mit einem hohen Designanspruch. Vor fünf Jahren wurden die Rossoacoustic PADS entwickelt, die ihren Weg in viele internationale Architekturprojekte gefunden haben und für ein hervorragendes akustisches Raumklima sorgen. Mit der Neuheit Disc´n Dots kommt nun eine „simplere“, einfach zu montierende und ökonomisch interessante Akustiklösung auf den Markt, die von ID AID (Sven von Boetticher) gestaltet wurde.Disc´n Dots bietet eine interessante Alternative, wenn die Raumakustik in der Planung an letzter Stelle steht und als additive Lösung zu einem guten Ergebnis führen soll. In unterschiedlichen Stärken und Radien bilden Disc´n Dots Strukturen beziehungsweise lockere Gruppierungen, die an die Wand oder direkt unterhalb der Decke montiert werden. Ein markantes Designelement ist der runde oder quadratische Dot, der das hochwertige Label Rossoacoustic trägt und in der Farbe variabel ist. Über den Dot erfolgt auf der Rückseite die einfache „Ein-Punkt-Montage“ an die Wand oder Decke. Sollen die Akustikelemente eher schweben und eine skulpturale Wirkung entfalten, können sie über den Dot auch von der Decke abgependelt werden.Einen wichtigen Part im Designkonzept nehmen die Farbvarianten ein: Während die Discs in dezenten Weiß oder Grau zur Verfügung stehen, werden die Dots in den ansprechenden Rossoacoustic Farbvarianten angeboten: Vineyard, Soft moss, Yellow field, Far mountain, Nightfall sowie im klassischen White, Grey dawn oder Black ink. Um eine große Vielfalt zur Verfügung zu stellen, lassen sich Disc´n Dots farblich auch auf die bekannten Rossoacoustic PADs sowie die kombinierten Licht-Akustik-Lösungen abstimmen, wie die Nimbus Group sie mit dem innovativen Lighting Pad und Lighting Pad Lounge anbietet. Darüber hinaus kann der Dot individuell lackiert und damit perfekt in ein bestimmtes Interieurkonzept integriert werden.„Wir werden immer wieder mit Projekten konfrontiert, bei denen trotz des Bedarfs, eine wirksame raumakustische Lösung zu finden, das Budget eher angespannt ist. Das führt oft qualitativ zu keiner befriedigenden Lösung. Mit Disc´n Dots bewegen wir uns genau in diese Lücke hinein: wir bieten hochwertige Akustik, eine einfache, zeitsparende Montage und ein breites Farbkonzept. Auch bei dieser Neuheit bleibt unser bekannter Gestaltungsanspruch durchgängig sichtbar“, kommentiert der Geschäftsführer Innovation und Design der Nimbus Group, Dietrich F. Brennenstuhl, die Neuentwicklung. Die Nimbus Group zählt mit der Marke Rossoacoustic zur Häfele Unternehmensgruppe und wird insbesondere mit dem System Disc´n Dots auch Planende im Schreinerhandwerk und Innenausbau ansprechen.