Gäubodenvolksfest: Moderater Bierpreis sorgt auch 2019 für beste Stimmung

Die "Bierstadt" mit ihren sieben Zelten ist auf dem Gäubodenvolksfest neben den Fahrgeschäften das kräftig pulsierende Herz der "fünften Jahreszeit" in Straubing. Sie bietet den Besuchern jeden Tag aufs Neue eine einzigartige urig-bayerische Erlebniswelt: mit rund 27.000 extra bequemen Sitzplätzen auf Bänken mit Rückenlehnen, mit viel Platz an den breiten Tischen und in den Gängen und elektronisch regelbarer Musikbeschallung für die engagierten 100 Musikkapellen. Neu: Neben den fünf traditionellen regionalen Festlieferanten in den Zelten - Karmeliten-Brauerei, Röhrlbräu, Arcobräu, Erl-Bräu und Irlbacher Brauerei - werden Besucher 2019 erstmals die Spezialitäten einer sechsten Brauerei genießen können: Klett-Bräu. Erstmals beliefert dieses kleine Privatbrauhaus aus dem Bayerischen Wald die Fischbraterei Mayer.Der Biergeschmack hat sich in den letzten Jahren in Straubing leicht verändert: mittlerweile geht rund jeder vierte Maßkrug als Radler-Maß gefüllt über die Schanktische. Unverändert groß wird wohl wieder der Hunger der Gäste aus nah und fern sein: kalte Brotzeiten und Schweinshaxen dominieren. Die Ochsenbratereien rechnen wieder mit dem Verkauf von etwa 30 ausgewachsenen Ochsen vom Grill - aber auch das Angebot an veganen, vegetarischen und Bio-Spezialitäten nimmt bei steigender Nachfrage ständig zu, so die Organisatoren.Das Gäubodenvolksfest ist traditionell Ziel von Firmenausflügen aus der ganzen Region bis weit nach Österreich hinein. Reservierungen sind erwünscht und auch unvermeidlich. Damit "Laufgäste" - anders als auf vielen anderen großen Volksfesten - trotzdem eine gute Chance auf einen Platz in den Zelten haben, halten die Festwirte in Straubing mindestens 40 Prozent aller Plätze für Spontanbesucher frei.Gründe während dem Besuch des Gäubodenvolksfests viel Durst zu haben, gibt es viele: Das Angebot reicht von 130 Fahrgeschäften und Vergnügungsständen im Festgelände bis zur Ostbayernschau (10. bis 18. August): Das ist eine der größten Verbraucherausstellungen Deutschlands mit einer 60.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche und rund acht Kilometern "Schaufronten" entlang der 750 Messestände - mit ihren kaum zählbaren Attraktionen, Produkt- und Dienstleistungsangeboten aus aller Welt.