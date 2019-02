Ein Pinselohr im Winterfell

01.02.19

Die schier endlosen Weiten der grenzüberschreitenden Nationalparkregion Tierisch Wild lassen sich auf zahlreichen Wanderwegen erobern und von vielen Gipfeln überblicken. Mit der Entdecker-Karte "40 Highlights Bayerischer Wald und Sumava" finden Ausflügler schnell und handlich zu vielen Sehenswürdigkeiten und "Safari-Höhepunkten" in der Region: Vom weltweit längsten Baumwipfelpfad in Neuschönau über den Luchspfad zwischen Bayerisch-Eisenstein und Lindberg bis zum Rothirschgehege Scheuerek. Den Führer zu den schönsten Flecken der Nationalparkregion Tierisch Wild gibt es telefonisch unter 08558/91021, per Mail unter info@nationalparkregion.de oder im Internet unter www.tierisch-wild.com Diese und weitere Reportagen mit Foto in Druckqualität zum kostenlosen Download und zur honorarfreien redaktionellen Verwendung finden Sie im Internet unter www.obx-news.de