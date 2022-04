Sascha Kappler verstärkt Neuwirth Finance

Sascha Kappler verstärkt das Team von Neuwirth Finance GmbH mit Hauptsitz in Starnberg.Der 49-jährige, gelernte Bank- und Diplomkaufmann, war zuvor viele Jahre in leitendenden Funktionen bei unterschiedlichen Bauträgern tätig. Seit 01. März ist er am Standort Düsseldorf als Director Real Estate Finance für Key Account Kunden von Neuwirth Finance verantwortlich.„Sascha Kappler hat ein exzellentes Netzwerk an Bank- und Kapitalgebern im gesamten Bundesgebiet. Wir freuen uns, einen ausgewiesenen Finanzierungsprofi für uns gewinnen zu können“, so Christoph Jacob, Geschäftsführer und COO bei Neuwirth FinanceWeitere Informationen zur Neuwirth Finance GmbH:Die Neuwirth Finance GmbH ist als Boutique-Beratungsgesellschaft für gewerbliche Immobilieninvestoren seit mehr als 20 Jahren auf die Strukturierung und Platzierung von Immobilienprojekten spezialisiert und pflegt enge Beziehungen zu jeglicher Form von Kapitalgebern. Als unabhängiges Beratungshaus ist Neuwirth Finance Marktführer bei der Vermittlung von flexiblen Immobilienfinanzierungen auf Basis von 3-Monats-Euribor.