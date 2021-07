Neuwirth Finance arrangiert Grundstücksankauf- und Hochbaufinanzierung für 4 DHH in Neuss

.

Für den geplanten Neubau von 4 DHH hat Neuwirth Finance die Grundstücksankauf- sowie die Hochbaufinanzierung in nur 6 Wochen erfolgreich arrangiert.

Innerhalb dieser Zeit konnte für das Projekt die komplette Finanzierung vom Grundstücksankauf bis zum fertigen Hochbau schnell und unkompliziert realisiert werden. Das Bauvorhaben in Neuss-Allerheiligen wird nach KfW 55 Kriterien u.a. mit Wärmepumpen und regenerativer Stromversorgung errichtet. Die einzelnen Einheiten sind zwischen 148 m2 bis 163 m2 groß und bieten großzügigen Raum für Familien. Die DHH in Neuss sind bereits das Dritte Projekt, das Neuwirth Finance für MH Architektur GmbH begleitet und erfolgreich strukturiert hat. Die langfristige Zusammenarbeit hat sich wieder einmal bezahlt gemacht ­– die Finanzierung konnte schnell arrangiert und kosteneffizient gestaltet werden.



„Neuss ist bereits die dritte Finanzierung, die wir von Neuwirth Finance strukturieren lassen. Die professionelle und erfolgsorientierte Arbeit zahlt sich immer wieder aus. Neuwirth Finance agiert für uns wie eine eigene Finanzierungsabteilung, auf die wir nicht mehr verzichten möchten.“ (Bärbel D´Amilo, Geschäftsführerin)





