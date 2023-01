Neuwirth Finance arrangiert Finanzierung ehemaliger Gastronomie-Einheit in Düsseldorf

Finanzierung für ein Revitalisierungsprojekt

In Düsseldorf, Wittlaer hat Neuwirth Finance für die „One Hamburg Projektentwicklung GmbH“ in Zusammenarbeit mit der Piccola Ma Carina Development GmbH die Finanzierung für ein Revitalisierungsprojekt erfolgreich begleitet. Die ehemalige Gastronomieeinheit wird in gehobenen Wohnraum umgebaut und in Eigentumswohnungen aufgeteilt. Das anspruchsvolle Projekt wird nach Umnutzung, Umbau und Sanierung 6 Wohnungen umfassen und hat ein Investitionsvolumen von knapp 4,5 Millionen Euro.



„Die Revitalisierung der alten Bäckerei ist das zweite Projekt, dass Neuwirth Finance für Piccola Ma Carina Development GmbH begleitet und ein gutes Beispiel, dass bestehende Kundenbeziehungen langfristige Vorteile für alle Beteiligten bieten. So konnte die Finanzierung – trotz immer weiter steigenden Marktanforderungen – unkompliziert und unter marktüblichen Konditionen strukturiert werden“, so Christoph Jacob, Geschäftsführer bei Neuwirth Finance.