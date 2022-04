Neuwirth Finance arrangiert Ankauf von Gewerbeliegenschaften in Holzkirchen

Neuwirth Finance hat für die ABC Mietservice GmbH den strukturierten Ankauf von zwei Gewerbeobjekten erfolgreich abgeschlossen. Die ehemaligen Hexal- und Sandoz Liegenschaften in Holzkirchen bei München haben eine Gesamtfläche von über 2000 m2 und werden als Gewerbeeinheiten revitalisiert. Das Finanzierungsvolumen (GIK) liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Durch die frühe Einbindung von Neuwirth Finance in das Projekt konnte die Finanzierung optimal an das Vorhaben angepasst werden und gleichzeitig ein sehr hoher Beleihungswert mit einem LTV von 92% erzielt werden.



„Wir haben bereits in der Vergangenheit über Neuwirth Finance strukturiert und werden das auch in Zukunft tun. Die hohe Kompetenz und unkomplizierte Zusammenarbeit sind heutzutage eher eine Seltenheit und die Ergebnisse übertreffen immer wieder unsere Erwartungen“, so Rainer Strobl, Geschäftsführer ABC Mietservice GmbH.