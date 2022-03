Christoph Jacob wird neuer Geschäftsführer bei Neuwirth Finance.

Mit Wirkung vom 11. März ist Christoph Jacob neuer Geschäftsführer der Neuwirth Finance GmbH mit Hauptsitz in Starnberg.

Der 44-jährige Immobilienprofi war zuvor in verschiedenen, leitenden Funktionen bei unterschiedlichen Immobilienunternehmen tätig. Seit September 2020 verantwortet Christoph Jacob bei Neuwirth Finance den Bereich Beratung und Vertrieb. Unter seiner Führung wurde im letzten Jahr ein zweites Office in Düsseldorf eröffnet und die hausinterne Kredit-Analyse weiter verstärkt und ausgebaut. Zudem bietet Neuwirth Finance seit letztem Jahr Kapitalgebern, wie z.B. Family-Offices, Stiftungen, aber auch privaten sowie institutionellen Investoren die Möglichkeit, in spannende Immobilienprojekte zu investieren.



„Das Thema „Real Estate Debt“ als interessante Anlagemöglichkeit ist einer unserer strategischen Schwerpunkte für die kommenden Jahre“, so Christoph Jacob.



„Mit Christoph Jacob haben wir einen absoluten Immobilienprofi gefunden, mit dem wir unser Unternehmen strategisch weiterentwickeln und erfolgreich ausbauen werden“, Kurt Neuwirth.