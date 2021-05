Köstliche Gerichte & nestwarme Momente – Inspiration und Genuss

nestwärme e.V. Deutschland gestaltet ein bundesweites Netzwerk und entwickelt innovative Empowerment-Projekte für Familien, die ihre schwerkranken Kinder zu Hause pflegen und deren Unterstützer:innenNeben einem Kinderkrankenpflegedienst, einem Kinderhospizdienst in RLP sowie einer inklusiven Kinderkrippe in Trier hat nestwärme digitale Entlastungsprogramme aus den Bereichen Bildung und Ehrenamt ergänzend zu den analogen Projekten, die von 1.800 Ehrenamtlichen an 11 Standorten in Deutschland durchgeführt werden entwickelt.nestwärme e.V. Deutschland ist eines der führenden Sozialunternehmen im deutschsprachigen Raum und prägender sowie nachhaltiger Mitgestalter einer inklusiveren Gesellschaft. Mit nestwärme Luxembourg asbl sowie nestwärme Österreich wurde der Wirkungskreis auf das deutschsprachige Ausland erweitert.Weitere Informationen finden Sie unter:www.nestwärme.dewww.meine-nestwärme.de