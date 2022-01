Für Glück braucht es Nestwärme

Der Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar ist Anlass für nestwärme e.V. Deutschland seine Kooperation mit HANS IM GLÜCK zu starten. Der Verein nestwärme unterstützt, berät und begleitet bundesweit Familien, die ihre schwerkranken Kinder zuhause versorgen. Gemeinsam mit nestwärme möchte die Premium-Burger-Marke als neuer Partner auf das wichtige Thema der Kinderhospizarbeit aufmerksam machen – ein Thema, das in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig Platz findet.„Die Palliativ-Versorgung Erwachsener bezieht sich auf die letzte Lebensphase, also Tage, Wochen. Lebensverkürzend erkrankte Kinder hingegen werden sehr häufig über Jahre zu Hause betreut und finden phasenweise Ruhe und Stärkung in stationären Kinderhospizen. Ambulante Kinderhospizdienste wie der von nestwärme werden flankiert von z.B. telefonischem Blickwechsel Coaching oder Resilienz-Kursen (seelische Gesundheit), die online und offline bundesweit angeboten werden “, erklärt Elisabeth Schuh, Mitgründerin von nestwärme e.V.Anders als bei Erwachsenen sei bei Kindern die gesamte Familie in die Versorgung eingeschlossen. „Mit unserer Arbeit wollen wir auch eine Stimme für die betroffenen Kinder und deren Familien sein, weil sie keine wirkliche Lobby haben. Ein Unternehmen wie HANS IM GLÜCK als Multiplikator an unserer Seite zu wissen, ist daher umso bedeutender für uns“, ergänzt Elisabeth Schuh.„Soziales Engagement und Inklusion schreiben wir uns nicht auf die Fahne, weil es gut klingt – sie sind Teil unserer DNA. Die Gelegenheit, auf die Situation schwerkranker Kinder und ihrer Familien aufmerksam zu machen, konnten und wollten wir uns nicht entgehen lassen“, sagt Peter Prislin, Director Marketing Strategy & Communication bei HANS IM GLÜCK, und ergänzt: „Das, was nestwärme über Hauptamt und ehrenamtliche Unterstützer:innen des Vereins täglich leistet, ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung einer solidarischen, inklusiveren Gesellschaft. Es ist auch eine große Inspiration für uns alle, was Engagement im Kleinen und im Großen bewegen kann.“Am 10. Februar informieren das Personal und Postkarten die Gäste in den HANS IM GLÜCK Burgergrills über nestwärme e.V. und die Arbeit der Kinderhospizarbeit im Speziellen. Armbänder, die an allen HANS IM GLÜCK Standorten verteilt werden, sollen zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Versorgung von lebensverkürzend erkrankten Kindern lenken. Gäste sind dazu aufgerufen, Bilder mit dem Band auf den eigenen Social-Media-Kanälen mit #gemeinsamfürnestwärme zu teilen und ein Zeichen der Unterstützung zu setzen. Weitere gemeinsame Aktionen sind bereits in Planung.2010 in München gegründet, befindet sich die Marke mit aktuell 94 Burgergrills weiterhin auf Wachstumskurs. Für sein erfolgreiches Franchisesystem wurde HANS IM GL CK Burgergrill bereits mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet. Neben den beiden aktuellen Auszeichnungen des „Service Champion“ 2019 & 2020 in der Sparte der Burger-Restaurants freut sich das Unternehmen besonders über den PETA Award 2020 für die vegan freundlichste Systemgastronomie. HANS IM GL CK Burgergrill ist vertreten in den St dten Amberg, Augsburg, Berlin (2), Bielefeld, Bremen, Bochum, Bonn (3), Chemnitz, Dortmund, Dresden, Düsseldorf (2), Erfurt, Erlangen, Essen (2), Frankfurt, Freiburg, G ttingen, Hagen, Halle, Hamburg (2), Hamburg-Harburg, Hannover, Heidelberg (2), Heilbronn, Ingolstadt, Kaiserslautern, Karlsruhe (2), Kiel, Koblenz, K ln (3), Krefeld, Landshut, Leipzig, Mainz, Mannheim, München (17), Münster, Nürnberg, Oldenburg, Paderborn, Passau, Pforzheim, Recklinghausen, Regensburg, Rosenheim, Saarlouis, Singen, Straubing, Stuttgart (5), Trier, Ulm, Wiesbaden, Wuppertal, Würzburg sowie Kufstein ( sterreich), Basel, Bern (2), St. Gallen, Winterthur (Schweiz 5) und Singapur (4). Weitere Er ffnungen in ganz Deutschland, sterreich und der Schweiz sind in Planung. Franchisepartner, die mit Leidenschaft Gastgeber sind und den G sten ein au ergew hnliches Erlebnis bieten wollen, sind willkommen, Teil der glücklichen Expansion zu werden. Informationen dazu sind unter www.hansimglueck-franchise.de zu finden.