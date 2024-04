Engagierter Familienzuwachs bei nestwärme: Vet-Concept wird Caring-Community-Partner

Die nestwärme-Familie bekommt Zuwachs: Vet-Concept aus Föhren bei Trier will sein soziales Engagement weiter ausbauen und wird daher Partner des gemeinnützigen Sozialunternehmens nestwärme, das seit 25 Jahren Familien mit schwerkranken und behinderten Kindern nachhaltig unterstützt. Die Kooperation folgt der Leitidee einer Caring Community für die ganze Familie, von Kindern und Jugendlichen über die Erwachsenen bis hin zum geliebten Haustier. Nachdem Vet-Concept 2023 bereits einzelne Projekte zugunsten des nestwärme- Kinderhospiz in Trier realisiert hat, plant der Spezialist für hochwertige Hunde- und Katzennahrung mit Sitz in Föhren bei Trier, in diesem Jahr Spendenaktionen in ganz Deutschland sowie in Luxemburg, Österreich und der Schweiz.In der Zusammenarbeit mit Vet-Concept wird der Fokus regional auf dem nestwärme- Kinder- und Jugendhospiz liegen, das derzeit in Trier entsteht und Modellcharakter hat. Darüber hinaus wird das Familien-Unternehmen sich künftig aber auch für die überregionalen Angebote zur Stärkung der mentalen Gesundheit betroffener Eltern engagieren. „Resilienz ist ein enorm wichtiges Thema für Familien, die täglich mit hohen Belastungen fertig werden müssen“, erklärt Petra Moske. „Aktuell erweitern wir unser Angebot in diesem Bereich um eine E-Learning-Plattform, mit der wir belasteten Familien ermöglichen, ortsunabhängig und in ihrem eigenen Tempo die psychische Widerstandskraft und mentale Stärke aufzubauen, die sie im Alltag benötigen. Ein Thema, das für pflegende Familien besonders wichtig ist.“ Zur Unterstützung dieses nationalen Projekts plant Vet-Concept Spendenaufrufe und bundesweite Aktionen. Beispielsweise als Matching Partner einer Kampagne zum „Giving Tuesday“, bei dem in diesem Jahr für soziales Engagement und Spenden für gemeinnützige Organisationen insbesondere am 3. Dezember geworben wird.„Wir wollen gemeinsam Großes bewirken“, erklärt Vet-Concept-Mitgründer und -Geschäftsführer Torsten Herz, „diese Kooperation zeichnet ein ganz besonderer Zusammenhalt aus.“ nestwärme-Gründerin und 1. Vorstand Petra Moske ergänzt: „Wir sind sehr dankbar für die kontinuierliche Unterstützung durch Vet-Concept. Als Gesellschaftsgestalter arbeiten wir mit unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen aus der Zivilgesellschaft und Wirtschaft zusammen, um unsere Mission zu erfüllen. Es gibt so viele wichtige Projekte, an denen wir aktuell arbeiten und für die wir Unterstützung benötigen.“Die Kooperation zwischen Vet-Concept und nestwärme startete bereits im Herbst 2023, als das sozial engagierte Unternehmen 15.000 Euro für die Anschaffung eines dringend benötigten rollstuhlgerechten Transporters spendete. Das Fahrzeug kommt vor allem inder Kinderhospizarbeit zum Einsatz, aber auch für den nestwärme-Geschwisterclub im Großraum Trier. Es ist eine wichtige Ergänzung zum nestwärme-Kinderhospiz mit Modellcharakter, das derzeit in Trier entsteht. In der Adventszeit sammelte Vet-Concept dann mit einem außergewöhnlichen Nikolaus-Fotoshooting Spenden für nestwärme: Die Firmenzentrale wurde kurzerhand zum Fotostudio umgewandelt und 126 Mensch-Hund- Teams für den guten Zweck abgelichtet.Vet-Concept, ein Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitern und Sitz in Föhren bei Trier, entwickelt und produziert seit mehr als 25 Jahren qualitativ hochwertige, gesunde und gut verträgliche Hunde- und Katzennahrung ohne künstliche Zusätze. Die Idee entstand im Wartezimmer einer Tierarztpraxis, in der sich die heutigen Geschäftsführer des Unternehmens gemeinsam um ihre Vierbeiner sorgten. In enger Zusammenarbeit mit Tierärzten und Tierheilpraktikern entwickelten sie eine breite Produktpalette, die heute Nass- und Trockennahrung, Leckerchen und Kauartikel sowie natürliche Ergänzungsfuttermittel umfasst. Die äußerliche Pflege von Haut, Fell, Pfoten und Krallen wird durch die Pflegeserie St. Diem's abgedeckt. Damit jedes Tier mit allem versorgt wird, was es braucht, sind die Produkte von Vet-Concept ausschließlich direkt beim Unternehmen, das auch eine kompetente und kostenfreie Fachberatung bietet, oder in Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Informationen unter: www.vet-concept.com