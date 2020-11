STOPPT das EEG - Keine Sondergesetze für die Windindustrie

Die Naturschutzinitiative e.V. (NI) hat die Anzeigenkampagne „“ gestartet.Die Anzeige im Anhang erscheint am 07.11.2020 in drei Ausgaben der Rhein-Zeitung im nördlichen Rheinland-Pfalz.Weitere Anzeigen werden – angepasst an die jeweilige Region - in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein/Westfalen folgen.Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin mit Ihrer Spende, damit wir die Anzeigen flächendeckend in Auftrag geben und wiederholen können, vielen Dank!DE60 5739 1800 0011 5018 26