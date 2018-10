Alternative Onkologie - Fünf Jahre gesund

30.10.18

Zahlreiche Menschen erkranken jedes Jahr an einer bösartigen Tumorerkrankung. Therapieformen wie Chemo- und Strahlentherapie scheinen oft der letzte Ausweg zu sein. Dabei verursachen schulmedizinische Therapien oft starke Nebenwirkungen und erhöhen das Risiko eines Rezidivs. Zahlreiche ehemalige Patienten der Naturheilpraxis Regina Rose in Laufenburg beweisen, dass auch alternative Onkologie erfolgreich sein kann. So auch eine Patienten, die im Frühjahr 2013 an einem Non Hodgkin Lymphom erkrankte und heute vollkommen gesund ihr Leben genießt.



Der Arzt prognostiziert den Tod – Heilpraktikerin Regina Rose das Leben



Der letzte Ausweg bei der Prognose einer bösartigen Tumorerkrankung sind oft schulmedizinische Therapieformen wie eine OP, Chemo- oder Strahlentherapie, die von verheerenden Nebenwirkungen begleitet werden.



Viele Menschen sind auf der Suche nach einer geeigneten Alternative. Die zahlreichen, heute gesunden, ehemaligen Tumorpatienten der Naturheilpraxis Regina Rose in Laufenburg stellen unter Beweis, dass alternative Onkologie überaus erfolgreich sein kann. So auch eine ehemalige Patientin, die im Frühjahr 2013 mit der Prognose eines Non Hodgkin Lymphoms in die Naturheilpraxis Regina Rose nach Laufenburg kam. Ärzte empfahlen ihr eine sofortige Chemotherapie, die sie jedoch vehement ablehnte. Daraufhin wurde der Patientin eine übrige Lebenszeit von acht Monaten prognostiziert.



Nach einer umfangreichen Blutanalyse und einem ausführlichen Beratungsgespräch in der Naturheilpraxis Regina Rose erhielt die Patientin eine individuell auf ihre Erkrankungssituation angepasste, natürliche Therapie. Diese bestand zunächst aus Amygdalin-Infusionen, die ihr fünfmal in der Woche verabreicht wurden, kombiniert mit Hochdosis Vitamin C, Leber-Entgiftung, DCA, einer Sauerstofftherapie sowie Horvi-Enzymen. Nach einer Behandlungsdauer von sechs Wochen war ihr Gesundheitszustand schon deutlich besser. Daraufhin wurde sie nur noch einmal die Woche in der Naturheilpraxis Regina Rose in Laufenburg behandelt.



Nach Ende der prognostizierten acht Monate restlicher Lebenszeit begann die Patientin wieder zu arbeiten. Die Behandlungen wurden mit besserem Gesundheitszustand immer weiter reduziert. Im Frühjahr 2018 waren seit der Prognose bereits fünf Jahre vergangen. Auf Drängen der Familie ließ die Patientin erneut ein MRT machen. Dieses zeigte eine vollständig gesunde Frau, der das Leben offen steht.



Das Beispiel der ehemaligen Non Hodgkin Lymphom Patientin ist einer von vielen Fällen, bei denen eine alternative Therapie in der Naturheilpraxis Regina Rose überaus erfolgreich verlief.

