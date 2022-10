Naturecan stellt Premium CBD Beauty vor

Naturecan verfügt bereits über eines der grössten CBD Sortimente weltweit. Nach Ölen, Sprays, Kapseln wird nun auch das Beauty Sortiment erweitert.CBD hat die Fähigkeit, die Haut zu beruhigen und zu besänftigen, außerdem ist der Wirkstoff reich an Antioxidantien - ideal zur Bekämpfung von Trockenheit und Schäden durch freie Radikale sowie zur Glättung der Haut.Die Talgproduktion der Haut kann zudem zu Akne-Ausbrüchen führen. CBD reduziert nachweislich die Talgproduktion, was es zu einem idealen Inhaltsstoff für die Behandlung von akne-anfälliger Haut macht.Das CBD-Öl von Naturecan ist ein Breitspektrum-Destillat mit einem nicht nachweisbaren THC-Gehalt (<0,01%) und wird strengen unabhängigen Labortests unterzogen, um Qualität und Sicherheit zu garantieren. Es stammt von biologisch angebauten Hanfpflanzen aus den USA und enthält kein künstliches oder synthetisches Rohmaterial, sondern ausschließlich natürliches CBD auf Pflanzenbasis.Einige Bedingungen, die sich bei fortgesetzter Anwendung verbessern können, sind:CBD-Hautpflegeprodukte sind bekannt für ihre Fähigkeit, überschüssigen Talg zu kontrollieren und das natürliche Hautfett sanft auszugleichen.CBD-Antioxidantien reduzieren nachweislich die Zeichen der Hautalterung. Bei regelmäßiger Anwendung können die natürlichen antioxidativen Eigenschaften von CBD das Auftreten von feinen Linien und Fältchen verringern.Wenn die Haut häufig durch Hygieneprodukte gereizt wird, sind die natürlichen beruhigenden Eigenschaften von CBD ideal dafür, die Gesundheit der Haut zu erhalten und gleichzeitig Sensibilitätsprobleme zu verringern.Dieses 100 % vegane Gesichtsöl enthält 70 mg CBD mit breitem Wirkungsspektrum (kein THC) sowie Hagebuttenöl, um die Haut mit intensiver Feuchtigkeit zu versorgen und ihr ein strahlendes Aussehen zu verleihen.Wichtigste Inhaltsstoffe:Hagebuttenöl: Angereichert mit Fettsäuren hilft Hagebuttenöl, die natürliche Hautbarriere zu schützen und zu reparieren indem es der Haut viel Feuchtigkeit spendet.Marula-Samenöl: Marulasamenöl ist das ideale Produkt für empfindliche Haut und versorgt sie ebenfalls den ganzen Tag über mit Feuchtigkeit.Ätherisches Neroli-Orangenöl: Das ätherische Öl der Neroli-Orange hat die Fähigkeit, in die Haut einzudringen, und eignet sich hervorragend zur Linderung von feinen Linien, Falten, Narben und Dehnungsstreifen.Weihrauchöl: Weihrauchöl hilft, die Hautoberfläche zu glätten, und hinterlässt eine gesund aussehende Haut, die von innen heraus strahlt.Die CBD-Nachtcreme mit Retinol von Naturecan spendet der Haut die ganze Nacht hindurch Feuchtigkeit. Diese fortschrittliche Rezeptur für die Nacht enthält 100 mg CBD-Öl mit breitem Wirkungsspektrum (ohne THC) und ist zu 100 % vegan und GMO-frei.Wichtigste Inhaltsstoffe:Bergamotte-Öl: Unser Bergamotte-Öl bekämpft oxidative Belastungen und hält die Haut dank seiner erstaunlichen antioxidativen Eigenschaften frei von Hautirritationen.Retinylpalmitat: Retinylpalmitat ist dafür bekannt, das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten zu verbessern, indem die Hautstruktur gestärkt wird.Teebaumöl: Dieses Öl ist die perfekte Akut-Hilfe bei trockener, juckender und matter Haut.Lavendelöl: Unser Lavendelöl unterstützt, entspannt und pflegt die Haut intensiv aufgrund seiner erstaunlich beruhigenden Eigenschaften.Die CBD-Gesichtscreme Hydra Burst mit Q10 von Naturecan ist für alle Hauttypen geeignet und enthält 100 mg CBD mit breitem Wirkungsspektrum (kein THC) und eine Mischung aus ätherischen Ölen. Die natürlichen Antioxidantien helfen, Belastungen der Haut zu bekämpfen.Wichtigste Inhaltsstoffe:Ylang-Ylang: Dieses ätherische Öl wird aus der Ylang-Ylang-Blume gewonnen. Es hilft, freie Radikale zu bekämpfen, die zu vorzeitiger Hautalterung beitragen und bringt die Haut wieder ins Gleichgewicht.Calendula-Öl: Ringelblumenextrakt hat beruhigende Eigenschaften und ist reich an Wirkstoffen, die zur Beruhigung und sichtbaren Verbesserung des Hautbildes beitragen.Rosenwasser: Rosenwasser hat erstaunlich beruhigende Eigenschaften für die Haut und hilft, Rötungen und Schwellungen im Gesicht zu reduzieren. Es kann auch zur Klärung der Haut beitragen und verleiht einen frischen, strahlenden Teint.Vitamin E: Vitamin E ist ein starkes Antioxidans, das in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten ist. Es schützt die Zellen vor oxidativem Stress und hält die Haut glatt und geschmeidig.