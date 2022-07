Ist Mizellares CBD die Zukunft der CBD Branche?

Naturecan erweitert sein CBD-Sortiment um mizellare Produkte - aber sind sie den Hype wert?

Die globale CBD-Marke Naturecan hat ihr Portfolio um eine Reihe von mizellaren CBD-Produkten erweitert, die - klinisch erwiesen - die Aufnahme von CBD durch den Körper verbessern und beschleunigen. Mizellares CBD entfaltet eine schnellere und stärkere Wirkung als herkömmliches CBD. Es stellt somit eine stabile, nachhaltige sowie effiziente Alternative zu Liposomen dar und verspricht, die Branche zu revolutionieren. Die Frage bleibt: wird es dem Hype gerecht?



Was ist mizellares CBD?



Mizellares CBD ist ein innovatives Verabreichungssystem, das CBD und andere Wirkstoffe in einer wasserlöslichen Mizellenstruktur umschließt. Diese Struktur ist "biomimetisch", denn sie ahmt die Struktur von Mizellen nach, wie sie in der Natur vorkommen.



Mizellen sind nanogroße, bläschenförmige Strukturen, die in Lebensmitteln wie Milch und Eiern vorkommen. Sie werden auch vom menschlichen Körper produziert, um fettlösliche Stoffe wie die Vitamine A, D, E und K zu absorbieren.



Die Mizellenstruktur besteht aus einer hydrophilen (wasserlöslichen) Hülle und einem hydrophoben (wasserabweisenden) Kern. Die hydrophile Schale erleichtert die Aufnahme der Mizelle in den Blutkreislauf, während der hydrophobe Kern die Wirkstoffe auf ihrem Weg durch den Körper schützt, sodass sie länger im Blutkreislauf bleiben.



Die Einbindung der natürlichen Mizellenstruktur in CBD-Produkte bietet zahlreiche Vorteile, darunter:



Klinisch nachgewiesene verbesserte Absorption: Mizellen verbessern und beschleunigen nachweislich die intestinale und dermale Absorption und Penetration von hydrophoben und lipophilen (fettlöslichen) Substanzen wie CBD.



Einfache Integration: Die mizellare Struktur lässt sich leicht in das Endprodukt integrieren, unabhängig davon, welche Wirkstoffe vorhanden sind - ohne zusätzliche Schritte im Produktionsprozess.



Hohe Stabilität: Im Vergleich zu Liposomen und Emulsionen weisen Mizellen eine hohe mechanische, thermische und pH-Stabilität auf, was die Widerstandsfähigkeit der Wirkstoffe gegenüber wechselnden Kräften, Temperaturen und Säuren erhöht - dadurch verlängert sich die Zeit, in der sie im Körper verbleiben können.



Breiter Anwendungsbereich: Die Mizellierung von Wirkstoffen erweitert die Anwendungsmöglichkeiten von Substanzen, die bisher nur schwer oder gar nicht zu verarbeiten waren, insbesondere in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie.



Nachhaltig: Die überlegene Effizienz und Wirksamkeit mizellarer Strukturen erlaubt es, die Wirkstoffe in deutlich geringeren Dosen zu verwenden, was einen nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen ermöglicht.



Die Vorteile von mizellarem CBD von Naturecan



Aufgrund mangelnder Regulierung gibt es auf dem CBD-Markt eine große Anzahl von Produkten minderer Qualität, die nicht wissenschaftlich geprüft sind. Dies kann es den Verbrauchern erschweren, zwischen verschiedenen Marken zu unterscheiden und beim Kauf von CBD-Produkten eine fundierte Entscheidung zu treffen.



Naturecan ist eine Marke, die bei der Herstellung ihrer CBD-Produkte klinisch erprobte Technologien einsetzt. Dazu gehören die schnell wirkenden Micellar CBD und Melatonin Schlafkapseln und die Micellar Liquid Gold CBD Curcuminoid Kapseln.



Was also zeichnet das mizellare CBD von Naturecan aus? Im Vergleich zu herkömmlichem CBD bietet es zwei entscheidende Vorteile:



Schnelle Absorption: Es ist klinisch erwiesen, dass das mizellare CBD von Naturecan in der ersten Stunde 16-mal mehr CBD liefert, sodass der Anwender die Wirkung viel früher spürt.



Hohe Effizienz: Das mizellare CBD von Naturecan liefert 88% mehr CBD in den ersten 24 Stunden, was die Bioverfügbarkeit erhöht und dem Konsumenten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.



Der Hauptbestandteil von Naturecans mizellarem CBD ist ein hochreines CBD-Destillat mit breitem Wirkungsspektrum und einem nicht nachweisbaren THC-Gehalt (<0,01%). Das Öl wird aus biologisch zertifizierten Hanfpflanzen aus den USA gewonnen, mit Hilfe modernster Chromatographie-Technologie gereinigt und von einem unabhängigen Labor getestet, um seine Sicherheit und Qualität zu gewährleisten.



Als Kombination aus CBD und anderen legalen Cannabinoiden bietet dieses Breitspektrum-Öl die zusätzlichen potenziellen Vorteile des Entourage-Effekts, bei dem die Wirkstoffe im Öl kombiniert werden, um seine natürlichen Eigenschaften zu verbessern.



Mizellares CBD: Ist es den Hype wert?



Wie bereits erwähnt, bietet das mizellare CBD von Naturecan zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichem CBD. Durch die Verwendung einer hocheffizienten Mizellenstruktur ist es klinisch erwiesen, dass es die Absorption von CBD deutlich verbessert und beschleunigt. Dies führt zu einer schnelleren und stärkeren Wirkung und bietet den Verbrauchern ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist auch eine stabile und nachhaltige Alternative zu Liposomen und anderen Trägerstoffen und könnte die Zukunft von CBD sein - also bleiben Sie dran!



Hier finden Sie mizellares CBD von Naturecan: www.naturecan .de



@david.assinger@naturecan.com wieder der Link der mizellaren produkten?